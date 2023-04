Comunicado do Business Wire :International Dark-Sky Association

A International Dark-Sky Association (DarkSky) convida pessoas em todo o mundo a se reconectar com os benefícios de um céu escuro e cheio de estrelas, bem como aprender como reduzir os impactos negativos da poluição luminosa aos seres humanos, à vida selvagem e aos ecossistemas durante a Semana Internacional do Céu Escuro (IDSW) de 15 a 22 de abril de 2023.

De Tucson, EUA, à Turquia, informações sobre eventos podem ser encontradas em idsw.darksky.org. Organizados por defensores, delegados, corporações e locais DarkSky, os eventos incluem caminhadas noturnas, aulas de astrofotografia, festas estelares, proclamações e apresentações especiais sobre os benefícios dos céus escuros para humanos, vida selvagem e ecossistemas.

"A Semana Internacional do Dark Sky oferece uma oportunidade maravilhosa às pessoas descobrirem valor e beleza na escuridão natural, observou o Diretor Executivo da DarkSky, Ruskin Harley. "É um excelente momento para se conectar com a noite, aprender sobre o que está em jogo caso a poluição luminosa continue aumentando e o que você pode fazer para reverter essa tendência."

Poluição luminosa devido a fontes de iluminação produzidas pelo ser humano vem aumentando a nível mundial em 9,6% ao ano, ameaçando a vida selvagem e os ecossistemas, impactando adversamente a saúde humana, desperdiçando energia, contribuindo ao aquecimento global e bloqueando a visão das estrelas, planetas e galáxias. Contudo, Hartley disse que pessoas e comunidades podem implementar soluções imediatas com uso de práticas responsáveis de iluminação externa.

Para se tornar um defensor do céu escuro, acesse idsw.darksky.org.

Sobre a Semana Internacional do Céu Escuro

Todos os anos, a DarkSky organiza a Semana Internacional do Céu Escuro em abril para aumentar a conscientização sobre os efeitos adversos da poluição luminosa e as soluções que existem para celebrar a noite. Criado em 2003 pela estudante do ensino médio, Jennifer Barlow, a IDSW cresceu e se tornou um evento mundial.

Sobre a International Dark-Sky Association

A International Dark-Sky Association (DarkSky) é a organização líder no combate à poluição luminosa em todo o mundo. Ele restaura o ambiente noturno e protege as comunidades dos efeitos nocivos da poluição luminosa através da divulgação, defesa e conservação. Desde 1988, a DarkSky promove soluções ganha-ganha que permitem que as pessoas apreciem céus escuros e cheios de estrelas, enquanto desfrutam dos benefícios da iluminação responsável ao ar livre. Nosso impacto alcança 57 países em seis continentes, com membros, defensores voluntários e locais do International Dark Sky ao redor do mundo, ao ajudar a preservar o ambiente noturno natural.

RECURSOS DO EDITOR:

Gráficos:https://app.box.com/s/aqzch25bjlwtdoos94fhqv7x19xsi0f9 Fotos:https://mediagraph.io/darksky/shares/1682513a452784e5 Imagens de filmagens:(créditos a Bettymaya Foott) https://darksky.box.com/s/waokhml12hihg1fi2u374bvq3p36y3jb Hashtags oficiais:#DiscovertheNight, #IDSW2023, #DarkSkyWeek

Mídia SocialFacebook Instagram YouTube Twitter

