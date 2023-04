Celta arranca empate no fim contra o Sevilla (2-2) no Espanhol

O Celta de Vigo, com dois gols nos instantes finais do jogo, empatou em 2 a 2 com o Sevilla, que terminou com nove jogadores, nesta sexta-feira na abertura da 28ª rodada da LaLiga espanhola.

A demissão do técnico argentino Jorge Sampaoli no final de março e sua substituição por José Luis Mendilibar surtiu efeito positivo no último fim de semana em Cádiz, mas o empate desta sexta-feira deixa um gosto amargo para os torcedores do Sevilla pela forma cruel como ocorreu.

Com 32 pontos, o Sevilla se mantém no décimo terceiro lugar, agora provisoriamente cinco pontos acima da zona de rebaixamento, que atualmente é aberta pelo Espanyol (18º). O Celta, nono com 36 pontos, está acomodado em uma situação mais tranquila.

O jogo se complicou para o Sevilla quando o franco-senegalês Pape Gueye foi expulso aos 19 minutos, quando ainda estava 0 a 0.

Apesar da inferioridade numérica, o Sevilla conseguiu virar, por meio do marroquino Youssef En Nesyri (43') e do argentino Marcos Acuña (81').

Acuña acabaria sendo expulso mais tarde, nos acréscimos (90+5), mas antes disso o Celta tinha conseguido empatar com gols de Miguel Rodríguez (89') e Gonçalo Paciência (90+3').

O empate acontece para o Sevilla pouco antes de visitar o Manchester United, na quinta-feira, em jogo de ida das quartas de final da Liga Europa.

A 28ª rodnda do campeonato espanhol continua neste sábado com o Real Madrid (2º) recebendo o Villarreal (6º), entre outros jogos.

A equipe 'merengue', depois de vencer o Barcelona por 4 a 0 na quarta-feira pela Copa do Rei e de se classificar para a final desse torneio, vai tentar reduzir a distância em relação aos catalães.

Antes deste fim de semana, o Barça, que joga em casa na segunda-feira no dérbi contra o Girona (11º), tem 12 pontos de vantagem sobre o Real Madrid.

-- Jogos da 28ª rodada da LaLiga espanhola (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Sevilla - Celta Vigo 2 - 2

- Sábado:

(09h00) Osasuna - Elche

(11h15) Espanyol - Athletic Bilbao

(13h30) Real Sociedad - Getafe

(16h00) Real Madrid - Villarreal

- Domingo:

(09h00) Valladolid - Mallorca

(11h15) Betis - Cádiz

(13h30) Almería - Valencia

(16h00) Rayo Vallecano - Atlético de Madrid

- Segunda-feira:

(16h00) Barcelona - Girona

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Barcelona 71 27 23 2 2 53 9 44

2. Real Madrid 59 27 18 5 4 57 21 36

3. Atlético de Madrid 54 27 16 6 5 43 19 24

4. Real Sociedad 48 27 14 6 7 35 26 9

5. Betis 45 27 13 6 8 34 27 7

6. Villarreal 44 27 13 5 9 34 24 10

7. Athletic Bilbao 37 27 10 7 10 36 28 8

8. Rayo Vallecano 37 27 9 10 8 32 31 1

9. Celta Vigo 36 28 9 9 10 36 39 -3

10. Osasuna 35 27 9 8 10 22 27 -5

11. Girona 34 27 9 7 11 42 42 0

12. Mallorca 33 27 9 6 12 22 27 -5

13. Sevilla 32 28 8 8 12 33 44 -11

14. Getafe 30 27 7 9 11 27 34 -7

15. Cádiz 28 27 6 10 11 21 40 -19

16. Valladolid 28 27 8 4 15 20 44 -24

17. Valencia 27 27 7 6 14 29 32 -3

18. Espanyol 27 27 6 9 12 33 44 -11

19. Almería 27 27 7 6 14 32 47 -15

20. Elche 13 27 2 7 18 19 55 -36

./bds/dr/aam

