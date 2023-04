Artista Otero Alcántara exige do governo cubano resposta para exílio

O artista dissidente Luiz Manuel Otero Alcántara exigiu celeridade na concessão do exílio proposto pelo governo cubano e aceito por ele há 3 meses, informou sua namorada nesta sexta (7).

Otero Alcántara "quer uma resposta a respeito da sua saída do país" e "quer que parem de brincar com sua pessoa", porque "sua paciência chegou ao limite", explicou no Facebook a ativista exilada Claudia Genlui, após uma conversa telefônica com o artista.

"Os familiares de Luis, também exigimos uma resposta. E pedimos aos diplomatas que estão em missão na ilha que se atentem a essa situação de desassossego para Luis e para todas as pessoas pessoas que o estimam", acrecentou Genlui.

O artista está preso desde julho de 2021, quando saía de sua casa para se juntar às históricas manifestações antigoverno desse dia.

