Ancelotti acredita que Benzema, Kroos e Modric vão renovar com o Real Madrid

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, disse nesta sexta-feira durante uma coletiva de imprensa que está confiante em que o trio de astros veteranos formado por Karim Benzema, Toni Kroos e Luka Modric vai renovar seus contratos, que terminam em junho.

"Acredito, mas no dia que pararem alguma coisa vai mudar, o futuro do clube terá outra linha. Temos jovens fantásticos como Tchouameni, Valverde, Camavinga, Ceballos... Vão marcar época, mas será diferente", disse o treinador italiano.

Benzema chegou ao Real Madrid em 2009, Modric em 2012 e Kroos dois anos depois. Eles fizeram parte da espinha dorsal da equipe que ganhou cinco Ligas dos Campeões desde 2014.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Eu os vejo como sempre, podem ter momentos de melhor ou pior nível. É normal, acontece com todo mundo. Deve-se avaliá-los não pela idade, mas pelo que eles fazem. A forma deles de lidar com as partidas é única. Nenhum mercado do mundo pode comprar isso. A idade tira mas também dá coisas", explicou sobre a importância do trio.

O técnico alvinegro também elogiou o brasileiro Vinícius, autor de um gol na vitória de quarta-feira por 4 a 0 sobre o Barcelona, pelas semifinais da Copa do Rei, resultado que garantiu a classificação dos merengues à final. Nesse jogo, Benzema fez o segundo "hat-trick" consecutivo, depois daquele contra o Valladolid (6-0), no domingo.

"O teto do Vinícius é a continuidade dele, ele está sempre bem fisicamente, no topo. Para fazer a diferença no futebol atual, é preciso continuidade", disse, revelando que o brasileiro tem "um plano específico para melhorar o chute final".

O Real Madrid, que está a 12 pontos do Barcelona no campeonato wspanhol, recebe o Villarreal neste sábado. Na quarta-feira joga, também no Santiago Bernabéu, a partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Chelsea.

rbs/gk/pm/aam

Tags