Violência durante jogo Feyenoord-Ajax provoca reações na Holanda

Os incidentes da semifinal da Copa da Holanda entre Feyenoord e Ajax, onde o meio-campista Davy Klaassen se lesionou na cabeça após ser atingido por um isqueiro geraram inúmeras reações nesta quinta-feira condenando a violência.

"Se continuar assim, vamos nos encontrar na situação de banir até os torcedores da casa", lamentou o ministro da Justiça, Dilan Yesilgoz, citado pela agência ANP.

Uma investigação será feita "no mais alto nível", alertou. Juntamente com o ministro dos Esportes, Conny Helder, eles planejam se reunir com representantes da Federação Holandesa de Futebol (KNVB), dos dois clubes, do governo do município de Roterdã e da polícia para discutir os acontecimentos da quarta-feira.

Aos 63 minutos, a semifinal foi interrompida durante meia hora pelo árbitro Allard Lindhout quando um isqueiro lançado da arquibancada atingiu na cabeça o jogador do Ajax e da seleção holandesa, Davy Klaassen, fazendo-o sangrar.

O Ajax vencia por 2 a 1, que acabou sendo o resultado final da partida, e se classificou para a final contra o PSV Eindhoven.

Klaassen, autor do segundo gol de sua equipe no início do segundo tempo (51'), tentou continuar em campo mas teve que sair poucos minutos após o reinício do jogo, com a mão na cabeça.

"O futebol holandês caiu ainda mais", lamentou a Federação Holandesa em um comunicado.

"Milhares de pessoas vão ao estádio para ver os jogadores jogarem futebol. É uma loucura que eles não estejam visivelmente seguros em campo", acrescentou a KNVB.

Num país que já tem experiência com incidentes de torcedores, especialmente envolvendo o Feyenoord de Roterdã, "clubes e organizadores devem tomar precauções", diz a federação, "mas isso começa com os perpetradores. Se você não vem ao estádio para assistir futebol mas para protagonizar incidentes, fique em casa. O futebol, os clubes, os verdadeiros torcedores e os jogadores ficarão melhor sem você".

"Quanto tempo isso vai durar?", pergunta o tabloide De Telegraaf em sua primeira página, para quem "mais uma vez algo deu errado no clássico (do futebol holandês), para o qual os torcedores visitantes não foram autorizados".

O início da partida já havia sido atrasado devido à fumaça nas arquibancadas. "A partida foi interrompida devido a vários incidentes, e se chegou ao ponto mais baixo quando Davy Klaassen foi atingido na cabeça por um isqueiro", diz o jornal.

Para o sindicato da polícia holandesa, o árbitro deveria ter interrompido o jogo. "Tais comportamentos não devem ser encorajados", disse um sindicalista da polícia ao diário Algemeen Dagblad.

"Não há lugar para violência no futebol", escreveu o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

"Estes eventos não têm lugar no nosso esporte e nem na sociedade", lamentou o dirigente. "Todos os jogadores devem estar seguros para jogar futebol, e apelo às autoridades competentes para que assim seja".

O Feyenoord anunciou que a parte da arquibancada (2.000 lugares) de onde foi lançado o isqueiro será fechada no dia 13 de abril, contra a Roma, pelas quartas de final da Liga Europa.

"O Feyenoord se sente obrigado a tomar essa decisão depois do que aconteceu", declarou o clube em um comunicado.

Segundo o time de Roterdã, "até o momento foram identificadas e/ou detidas mais de 25 pessoas" pelo ocorrido.

