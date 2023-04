Unicef alerta que 1 milhão de crianças podem sofrer de desnutrição aguda no Sahel

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) advertiu, nesta quinta-feira (6), que cerca de 1 milhão de crianças menores de 5 anos poderão sofrer de desnutrição aguda neste ano no Níger, Mali e em Burkina Faso, três países da instável região africana do Sahel.

"Aproximadamente 970.000 crianças" podem se ver afetadas nesses três Estados, que registram altas taxas de pobreza, e onde costuma haver ataques jihadistas, indicou o Unicef em comunicado.

O Níger é o país que poderá sofrer maior fome infantil, com uma previsão de até 430.000 crianças com desnutrição aguda.

Tratam-se, no entanto, "de 60.000 crianças a menos que em 2022, uma diminuição que se pode atribuir à forte mobilização do governo do país, do Unicef e de seus parceiros", indicou a agência da ONU.

Em compensação, o Mali, verá aumentar em 18,4% a fome infantil, com previsão de alcançar 367.000 menores de cinco anos.

"A insegurança e os conflitos crescentes implicam no aumento da vulnerabilidade na região e que seja cada vez mais difícil ajudar as comunidades nas zonas isoladas", que sofrem ataques jihadistas, assegurou Marie-Pierre Poirier, diretora regional do Unicef na Africa Ocidental e Central, segundo declarações citadas no comunicado.

A agência da ONU pede aos governos dessa região do norte da África que "façam da nutrição infantil uma de suas principais prioridades nacionais" e que "aumentem os investimentos nacionais na previsão, detecção e tratamento precoce da desnutrição".

