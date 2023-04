Traficante se declara culpado da morte do ator Michael K. Williams de 'The Wire'

Um traficante de drogas se declarou culpado por vender heroína misturada com fentanil ao ator de "The Wire", Michael K. William, provocando a morte do artista, disse um promotor distrital dos Estados Unidos na última quarta-feira (5).

Irvin Cartagena "vendeu heroína misturada com fentanil em plena luz do dia na cidade de Nova York" e "administrou a dose fatal que matou Michael K. Williams", assegurou Damian Williams em um comunicado.

Cartagena enfrenta uma pena mínima obrigatória de cinco anos de prisão, com a possibilidade de se estender a até 40 anos em regime fechado, após firmar um acordo de culpabilidade que estabelece que a mistura que vendeu causou a morte do ator.

William, que interpretou Omar Little na aclamada série de televisão da HBO, morreu de overdose em setembro de 2021. Tinha 54 anos e foi encontrado morto em seu apartamento em Nova York.

Cartagena, que também era chamado de "Olhos verdes", foi um dos quatro homens acusados em fevereiro de 2022 do plano para distribuir a heroína contaminada que matou Williams.

Foi preso em Porto Rico no início desse mês, um dia antes de outros três conspiradores serem detidos em Manhattan.

O fentanil é um opioide sintético extremamente poderoso, aproximadamente 50 vezes mais forte que a heroína. A agência antidrogas dos EUA (DEA)o descreve como a "ameaça de drogas mais letal que enfrenta" o país.

O ator indicado ao Emmy morreu de "intoxicação aguda pelos efeitos combinados do fentanil, p-fluorofentanil, heroína e cocaína", determinou o médico legista-chefe de Nova York.

Em "The Wire", Williams interpretava um assaltante homossexual de Baltimore que se especializou em atacar traficantes de drogas. Também ficou conhecido pelo papel de Albert "Chalky" White na série da HBO "Boardwalk Empire".

O ator havia falado abertamente de sua luta contra o vício em drogas e disse aos meios de comunicação americanos que gastou grande parte dos seus ganhos com "The Wire" em drogas.

