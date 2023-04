Tiger Woods diz que lutou contra dores na primeira rodada do Augusta Masters

Terminada sua primeira rodada nesta quinta-feira no Augusta Masters, o astro Tiger Woods disse que precisa lutar contra dores constantes na perna direita para encerrar sua trajetória com 74 tacadas (+2), seu pior início no evento desde 2005.

Woods, que possui cinco jaquetas verdes de Augusta entre seus 15 troféus de Grand Slam, também assinou 74 tacadas em sua primeira temporada em 2005, mas naquela ocasião se recuperou com maestria para acabar conquistando o título.

Este ano o californiano compete com problemas crônicos na perna direita, fruto das consequências do grave acidente automobilístico ocorrido em 2021, e o seu objetivo poderá ser reduzido a evitar ficar de fora do corte desta sexta-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Simplesmente não fiz o trabalho que preciso para colocar a bola mais perto do buraco. Hoje era o momento certo para fazer uma abaixo do par e não fiz", lamentou o californiano.

Woods, que ressurgiu em Augusta em 2019, encerrando um jejum de 11 anos de títulos importantes, espera aprimorar seu jogo na segunda rodada nesta sexta-feira, quando estão previstas chuvas para a tarde.

"Espero que amanhã eu esteja um pouco melhor, um pouco mais afiado, e que eu possa abrir caminho", disse Woods. "Espero ser positivo até o final."

Woods reconheceu que sua perna direita, que teve que ter hastes e parafusos inseridos durante várias cirurgias em 2021, estava "constantemente dolorida" durante todo a participação em Augusta.

O americano de 47 anos continua com dificuldades para se movimentar no campo e na edição do ano passado, em que voltou às competições após o acidente, foi uma pequena vitória ao completar os 72 buracos e dividir o 47º lugar.

O ex-número um do mundo, agora no 1.001º lugar, disse esta semana que não tem certeza de quantas vezes jogará o Masters devido a seus problemas físicos.

js-gbv/gfe/aam

Tags