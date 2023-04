Terno de 'Os Embalos de Sábado à Noite' irá a leilão na Califórnia

O terno branco emblemático usado por John Travolta no filme "Os Embalos de Sábado à Noite", que marcou a era disco, irá a leilão no estado americano da Califórnia.

A roupa, que aparece em um dos cartazes mais famosos da história do cinema, será a peça central do leilão "Hollywood: Clássico e Contemporâneo", que a casa Julien's Auctions realizará entre os próximos dias 22 e 23, em Beverly Hills.

O valor do terno é estimado entre US$ 100 mil e US$ 200 mil, mas o diretor-executivo da Julien's Auctions, Martin Nolan, acredita que ele será arrematado por um valor bem mais alto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A mostra irá leiloar cerca de 1.400 itens e memorabilia que representam um século de história do cinema, entre eles a bengala de bambu de Charlie Chaplin e o hoverboard de "De Volta para o Futuro 3". Também serão vendidas peças de vestuário de franquias populares, como "Batman" e "Star Wars".

"Estes objetos representam memórias incríveis, é nostalgia", comentou Nolan. "Íamos ao cinema para nos divertir. Não entrávamos em aviões para viajar, como hoje em dia, nem contávamos com streaming ou iPhones. Economizávamos para ir ao cinema a cada semana, e observávamos cada detalhe."

"Estes objetos também são considerados um investimento, uma vez que continuarão aumentando de valor no futuro", ressaltou Nolan, estimando que o leilão pode arrecadar cerca de US$ 2 milhões. "Mas esta é uma cifra bastante conservadora", afirmou.

pr/ag/llu;lb

Tags