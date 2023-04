Swiatek diz que entidades do tênis deveriam ter vetado tenistas russos

A número 1 mundial, a polonesa Iga Swiatek, criticou nesta quinta-feira, em entrevista à BBC, as entidades do tênis que, segundo ela, deveriam ter agido com mais veemência para protestar contra a invasão da Ucrânia pela Rússia.

"Tenho a sensação de que o tênis, desde o início, poderia ter feito um pouco melhor para mostrar a todos que os tenistas eram contra a guerra", disse ela, denunciando "uma falta de liderança" por parte da WTA e da ATP.

"Acho que eles poderiam ter feito um pouco mais para transmitir essa ideia e dar seu ponto de vista e nos ajudar um pouco mais no vestiário, já que o clima estava bastante tenso", acrescentou.

A polonesa de 21 anos acredita que uma exclusão geral de jogadores russos e bielorrussos teria que ser decidida, mas agora essa decisão seria "injusta".

"É algo que já se falava no início (da invasão). O tênis não foi por esse caminho, mas agora vai ser muito injusto fazer isso com jogadores russos e bielorrussos, já que essa decisão teria que ter sido tomada há um ano", disse Swiatek.

"Não é culpa de alguém ter esse passaporte, mas, por outro lado, impactou a todos nós de alguma forma e penso que tudo o que poderia ter ajudado a travar a agressão russa, devíamos ter feito no nível de decisões tomadas pelas federações", completou a tenista.

Swiatek também destacou a coragem de algumas atletas russas, como a número oito do mundo, Daria Kasatkina, que pediu publicamente o fim da guerra.

"Eu realmente respeito isso porque acho que é corajoso para os atletas russos dizerem esse tipo de coisa porque a situação deles é muito difícil e, às vezes, é complicado fazê-lo abertamente", admitiu.

Há uma semana, os organizadores do Torneio de Wimbledon, que acontece no início de julho, haviam anunciado que, ao contrário do ano passado, jogadores russos e bielorrussos poderiam participar da competição, mas como atletas "neutros", com proibição de manifestar qualquer apoio à invasão russa da Ucrânia.

Wimbledon, dessa forma, se alinhou à política adotada pelos demais torneios do Grand Slam.

