Mbappé discorda da utilização de sua imagem em nova campanha publicitária do PSG

Kylian Mbappé criticou a utilização da sua imagem na campanha de sócio-torcedor do Paris Saint-Germain para a próxima temporada, explicou o atacante na sua conta do Instagram.

"Em nenhum momento fui informado do conteúdo da entrevista com meu interlocutor", escreveu o craque parisiense após ter visto a campanha promocional em que é protagonista.

"Parecia uma reunião básica em um dia de marketing do clube. Não estou de acordo com este vídeo publicado", acrescentou.

"É por essa razão que luto pelos direitos individuais de imagem. O PSG é um grande clube e uma grande família, mas não é o Kylian Saint-Germain", concluiu.

Mbappé é o único a falar no filme promocional da campanha de assinaturas para a temporada 2023-2024, que não inclui as outras megaestrelas parisienses, Lionel Messi, que pode deixar o clube no final do contrato em junho, nem Neymar, lesionado.

Os promissores parisienses Warren Zaire-Emery, Ismaël Gharbi e Ilyes Housni, assim como o português Nuno Mendes, aparecem no vídeo, assim como o jardineiro do estádio.

Filmado nas arquibancadas do Parque dos Príncipes, ele fala aos torcedores. "O jogador número 12 é quem nos dá uma força extra para enfrentar as batalhas", diz Mbappé. "Ser parisiense, é ter orgulho, do que somos, do que representamos (...) e nunca esquecer de onde viemos."

Contactado, o PSG não havia respondido até a tarde desta quinta-feira. Após a reação de Mbappé, o vídeo não estava mais visível em seu site, no canal oficial do PSG no YouTube e nos resultados de pesquisa, mas ainda podia ser visualizado no YouTube.

Kylian Mbappé já havia se posicionado para defender os direitos individuais de imagem dos jogadores da seleção francesa.

