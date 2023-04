Lens busca vitória contra o Strasbourg para colocar pressão sobre o PSG no Francês

O Lens abre 30ª rodada da Ligue 1 nesta sexta-feira às 16h00 (horário de Brasília) contra o Strasbourg (16º) no seu estádio Bollaert, um campo quase inacessível nesta temporada, com a possibilidade de aumentar a pressão sobre os outros candidatos ao título, com o Paris Saint-Germain em primeiro lugar.

Neste mês de abril o PSG não anda nada bem e seus rivais sabem disso. É agora ou nunca para pressionarem o líder, que vem de duas derrotas seguidas na Ligue 1.

Em caso de vitória, ficariam apenas três pontos atrás do PSG, que joga no sábado (16h00 de Brasília), fora de casa contra o Nice. E o Lens enfrentará o líder na rodada seguinte. Em caso de vitória sobre o Strasbourg, também vai colocar pressão sobre o Olympique de Marselha.

Empatado em pontos com o Lens antes desta 30ª rodada, o Marselha viaja para enfrentar o Lorient no domingo.

Em casa, o Lens pode contar com o forte apoio da torcida no Estádio Bollaert-Delelis, onde perdeu apenas uma vez em quatorze jogos da Ligue 1 nesta temporada.

Mas o Strasbourg, nos últimos três jogos, conseguiu fazer frente ao Marselha (2-2), derrotar o Auxerre por 2 a 0, num duelo crucial pela permanência, e marcar três gols no estádio do Monaco, apesar da derrota por 4 a 3.

-- Programação da 30ª rodada da Ligue 1 e classificação:

- Sexta-feira:

(16h00) Lens - Strasbourg

- Sábado:

(12h00) Angers - Lille

(16h00) Nice - PSG

- Domingo:

(08h00) Lyon - Rennes

(10h00) Ajaccio - Auxerre

Montpellier - Toulouse

Reims - Brest

Troyes - Clermont-Ferrand FC

(12h05) Nantes - Monaco

(15h45) Lorient - Olympique de Marselha

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 66 29 21 3 5 68 29 39

2. Lens 60 29 17 9 3 48 21 27

3. Olympique de Marselha 60 29 18 6 5 54 29 25

4. Monaco 57 29 17 6 6 61 40 21

5. Lille 52 29 15 7 7 54 37 17

6. Rennes 50 29 15 5 9 47 30 17

7. Reims 46 29 11 13 5 39 28 11

8. Nice 45 29 11 12 6 38 26 12

9. Lyon 44 29 12 8 9 44 32 12

10. Lorient 44 29 12 8 9 42 40 2

11. Montpellier 37 29 11 4 14 45 48 -3

12. Clermont-Ferrand FC 37 29 10 7 12 29 41 -12

13. Toulouse 35 29 10 5 14 44 51 -7

14. Nantes 30 29 6 12 11 30 40 -10

15. Brest 27 29 6 9 14 33 47 -14

16. Strasbourg 26 29 5 11 13 37 50 -13

17. Auxerre 26 29 6 8 15 24 51 -27

18. Troyes 21 29 4 9 16 38 62 -24

19. Ajaccio 21 29 6 3 20 21 52 -31

20. Angers 11 29 2 5 22 22 64 -42

