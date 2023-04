Inglaterra derrota Brasil nos pênaltis e vence Finalíssima feminina

A campeã europeia Inglaterra venceu a primeira edição feminina da Finalíssima do futebol ao derrotar o Brasil na disputa de pênaltis (4 a 2 após um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar), nesta quinta-feira, no estádio de Wembley, em Londres.

As jogadoras comandadas por Sarina Wiegman abriram o placar com um gol de Ella Toone aos 23 minutos, após uma bela jogada coletiva, mas as brasileiras conseguiram empatar nos acréscimos por meio de Alessandra Alves (90+3') levando a decisão para as penalidades máximas.

