Frank Lampard será o técnico do Chelsea até o fim da temporada

O Chelsea anunciou nesta quinta-feira que o seu ex-jogador e ex-técnico, Frank Lampard, ficará encarregado de comandar a equipe londrina até o final da temporada, tempo necessário para a sua diretoria encontrar uma solução definitiva após o fiasco de Graham Potter.

Jogador icônico do clube de 2001 a 2014, que lhe rendeu um lugar no Hall da Fama da Premier League, e técnico de julho de 2019 a janeiro de 2021, Lampard já será o terceiro técnico dos 'Blues' nesta temporada.

Os novos donos norte-americanos, que haviam comprado o clube que pertencia a Roman Abramovitch no final da temporada passada, haviam demitido Thomas Tuchel em agosto passado, após apenas sete jogos nesta temporada, para ser substituído por Graham Potter, tão promissor quanto inexperiente neste nível.

Incapaz de deixar sua marca em um grupo mudado, depois de gastar 600 milhões de euros no mercado de transferências no verão e no inverno, muitas vezes em jovens promessas, ele foi demitido no domingo, deixando o clube na 11ª colocação do campeonato, embora ainda esteja na corrida nas quartas de final da Liga dos Campeões.

Ansiosos para não cometer os mesmos erros, Todd Boehly e Behdad Eghbali, coproprietários do clube, optaram por passar um tempo com essa figura histórica do clube, que poderia ao menos acalmar os torcedores, que nunca foram convencidos nem por Potter nem pela recentes administração do clube.

"Estamos muito satisfeitos em receber Frank de volta a Stamford Bridge (...), uma lenda neste clube", disseram os dois dirigentes, citados no comunicado.

"Enquanto continuamos o processo meticuloso e exaustivo para encontrar um técnico permanente, damos ao clube e aos torcedores um plano claro e estável para o restante da temporada", explicaram eles.

"Queremos dar a nós mesmos todas as chances de vencer e Frank tem todas as características e qualidades necessárias para nos levar à linha de chegada", garantiram.

Lampard, no entanto, ainda tem muito a provar como treinador.

Depois de uma experiência agridoce no Chelsea, que o levou à classificação para a Liga dos Campeões, apesar de uma proibição de transferência e á final da FA Cup, sua segunda temporada foi muito mais complicada e ele acabou sendo demitido em janeiro.

Em seguida ele renasceu no Everton, onde assumiu no final de janeiro de 2022, e salvou o time do rebaixamento. Mas seus 44 jogos no comando dos 'Toffees', em que acumulou 24 derrotas e 8 empates, conseguindo apenas 12 vitórias, não deixaram boas lembranças no clube da cidade de Liverpool.

