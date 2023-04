Ferrari recorre da punição a Sainz Jr na Austrália

A Ferrari recorreu da sanção de cinco segundos de penalização contra Carlos Sainz Jr no último domingo no Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1, que rebaixou o piloto espanhol do quarto para o décimo segundo lugar e ficou de fora da zona de pontuação.

Sainz Jr estava "desesperado" no domingo por causa do ocorrido, explicou o dono da escuderia italiana, Frédéric Vasseur. "Apresentamos um pedido de revisão da decisão. Enviamos à FIA (Federação Internacional de Automobilismo)", afirmou ele.

Este incidente foi catastrófico para a Ferrari, que já havia ficado sem Charles Leclerc devido a um acidente na primeira volta da corrida.

Sainz Jr foi penalizado por colidir com o Aston Martin de Fernando Alonso e fazer com que seu veterano compatriota perdesse o controle do carro e saísse da pista. No entanto, Alonso conseguiu terminar a corrida em terceiro.

A Ferrari acredita que Sainz Jr foi tratado com mais severidade do que o piloto francês Pierre Gasly, que não foi penalizado após se chocar com o carro de seu companheiro da Alpine e compatriota Esteban Ocon no final do GP. Tanto Gasly quanto Ocon tiveram que abandonar.

"Esperamos pelo menos ter uma conversa aberta com eles (responsáveis da FIA)", disse Vasseur.

"Também é para o bem do esporte, evitar esse tipo de decisão em que há três incidentes no mesmo canto e não são tomadas as mesmas decisões (...) Tivemos a impressão de que o incidente entre Gasly e Ocon foi tratado de maneira um pouco diferente", disse ele.

