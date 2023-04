Comunicado do Business Wire :PUMA

A empresa esportiva PUMA anunciou hoje uma nova iniciativa que visa evoluir o modo como a marca navega em sua jornada de sustentabilidade, incluindo as perspectivas e recomendações da próxima geração. O projeto, cunhado Voices of a RE:GENERATION, terá início com a cooperação da PUMA, dando um 'lugar à mesa' para quatro jovens 'vozes' ambientalistas de toda a Europa e dos EUA durante um período de um ano.

Parte do compromisso contínuo da PUMA com uma Forever Better, as quatro Voices of a RE:GENERATION irá trabalhar com a PUMA para traduzir a sustentabilidade de uma maneira que faça sentido e se envolva com a próxima geração, além de alimentar o modo como a marca pode impulsionar maiores práticas de sustentabilidade, segundo sua 10 for 25 targets. O trabalho irá assumir um formato de consultoria honesta e sincera, com as vozes compartilhando suas perspectivas e percepções, bem como identificando áreas onde a marca pode melhorar.

Compondo a Voices of a RE:GENERATIONda PUMA, estarão:

-- Alice Aedy - contadora de histórias visuais baseada no Reino Unido, documentarista e co-fundadora do Earthrise Studio, uma empresa de mídia voltada ao impacto com foco em histórias humanas das linhas de frente do clima.

-- Andrew Burgess - upcycler baseado nos EUA determinado a mudar a forma como as pessoas consomem roupas e moda mediante suas próprias criações.

-- Luke Jaque-Rodney - vlogger de vida sustentável e saudável baseado na Alemanha que explora os melhores modos de viver de maneira sustentável.

-- Jade Roche - artista visual e consultor criativo baseado na França que trabalha com marcas para melhorar o modo como elas se comunicam.

A Voices of a RE:GENERATION da PUMA representa uma continuação do trabalho que a PUMA iniciou em setembro de 2022 com seu evento 'Conference of the People, powered by PUMA' em Londres. A conferência, que discutiu soluções para alguns dos desafios de sustentabilidade mais urgentes do setor da moda com foco especial na geração Z, destacou a necessidade de as marcas melhorarem a transparência e conduzirem uma maior comunicação sobre sustentabilidade.

A nova iniciativa se baseia no compromisso da marca em garantir que as iniciativas de sustentabilidade da PUMA sejam digeríveis para todos, sobretudo para a próxima geração, depois que uma pesquisa realizada pela PUMA descobriu que 71% dos jovens sentiram que suas vozes não estavam sendo ouvidas quando se trata do meio ambiente. e gostaria que as marcas se comprometessem mais (49%), comunicassem melhor suas metas (40%) e fossem mais transparentes (34%).

Durante 2023, a Voices of a RE:GENERATION da PUMAse irá reunir com Anne-Laure Descours, Diretora de Recursos da PUMA e a equipe de sustentabilidade da PUMA para cooperar e apresentar suas opiniões honestas. Trabalhando juntos, a parceria irá explorar formas acionáveis de que o retorno possa ser implementado na estratégia de negócios e sustentabilidade da PUMA, enquanto também usa as plataformas de vozes para comunicar os esforços da PUMA de modo transparente e autêntico para o mundo.

Falando sobre a nova iniciativa, Anne-Laure Descours, Diretora de Recursos da PUMA, disse: "Sempre documentamos nosso progresso em práticas sustentáveis. Contudo, nossa participação na Conferência do Povo esclareceu o fato de que as informações que compartilhamos nem sempre são facilmente entendidas pela próxima geração. Reconhecemos a necessidade de mudança e estamos comprometidos em tornar a sustentabilidade mais acessível e transparente para todos. Voices of a RE:GENERATION é nosso primeiro passo para aprimorar isto."

Alice Aedy, do Reino Unido, comentou: "Sustentabilidade é um trabalho altamente sem glamour, técnico, mas urgente, com impactos para as pessoas e ao planeta. É inegavelmente um tema extremamente complexo. É mais profundo do que apenas materiais ou emissões; é sobre as pessoas e processos que se dedicam nos bastidores para realizar os esforços de uma marca para ser mais sustentável e também sobre como a marca, como a PUMA, está comunicando isto com autenticidade."

Andrew Burgess, dos EUA, comentou: "A sustentabilidade não pode ser unilateral. Você não pode ter uma marca dando as ordens, sobretudo quando tem consumidores em todo o mundo interagindo com seus produtos. Estou na expectativa para me aprofundar nos esforços da PUMA e compartilhar minha opinião sobre como podem melhorar. Está na hora da nossa geração se sentar à mesa."

Luke Jaque-Rodney, da Alemanha, comentou: "Todos podemos tentar o nosso melhor para viver e nos vestir de modo sustentável, mas, em última análise, estamos à mercê das marcas das quais compramos nossas roupas. Sabemos que uma pessoa sozinha não pode fazer a diferença, mas nossas vozes ainda são poderosas quando combinadas e comunicadas com as pessoas certas e as marcas certas, como a PUMA. Isto é muito promissor."

Jade Roche, da França, comentou: "É ótimo ver uma marca internacional como a PUMA se responsabilizar mais por sua sustentabilidade, bem como estar disposta e aberta a ter estas conversas complexas quando se trata de como está se saindo e como está planejando. Também é hora de nós, em geral, começarmos a discutir o que realmente significa sustentabilidade; o que é necessário para uma marca obter maior sustentabilidade em todos os aspectos enquanto é transparente, e como isto se parece à próxima geração?"

Voices of a RE:GENERATION é apenas mais um passo em anos de progresso para a PUMA. Em 2022, a marca liderou a classificação de sustentabilidade do Business of Fashion, a classificação da plataforma sobre salários de subsistência e a classificação FTSE4Good em seus setores. Foi incluída na classificação mundial das 100 empresas mais sustentáveis da Corporate Knights, manteve sua classificação triple A com a MSCI e seu status superior com a ISS; duas das principais agências de classificação de sustentabilidade. A Reuters também a classificou como número dois em seu setor e, na avaliação comparativa de sustentabilidade da S&P, a PUMA superou todas as outras marcas esportivas pela primeira vez desde 2010.

A Voices of a RE:GENERATION da PUMA lança hoje e marca o início de uma iniciativa de um ano que reúne percepções e retorno sobre como melhorar seus esforços na comunicação sobre sustentabilidade. Siga a PUMA e suas vozes nas redes sociais para ver suas conversas com a PUMA ganharem vida e encorajar mudanças. Mais informação pode ser encontrada em https://about.puma.com/en/sustainability/voicesofregeneration

PUMA

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Durante 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura ao criar produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de estilo de vida inspirados no desempenho e no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e automobilismo. Ela coopera com designers e marcas de renome para trazer influências esportivas à cultura de rua e à moda. O Grupo PUMA possui as marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas em todo o mundo e tem sede em Herzogenaurach / Alemanha.

