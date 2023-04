Comunicado do Business Wire :LambdaTest

A LambdaTest, plataforma na nuvem de testes de experiência digital inteligente omnicanal, anunciou Naveen Gupta como seu diretor financeiro. Naveen tem mais de 35 anos de experiência em diferentes setores e traz bastante experiência financeira e estratégica para a LambdaTest, após ter ocupado, anteriormente, diversos cargos executivos em empresas notáveis.

No seu novo cargo na LambdaTest, Naveen liderará as funções de finanças e contabilidade, ajudando a impulsionar o crescimento e a lucratividade da empresa. Ele será responsável por planejamento financeiro, projeções de receita, lucro, objetivos de crescimento empresarial e gestão de risco, entre outras responsabilidades.

Recentemente, Naveen foi diretor financeiro da Innovaccer, empresa de saúde digital localizada no Vale do Silício. Anteriormente, trabalhou na Thomson Reuters, Pangea3 (adquirida pela Thomson Reuters), GlobalLogic Índia e Xansa, entre outras empresas.

"Naveen vem com uma expertise estratégica profunda no que diz respeito a escalonar funções financeiras em empresas de tecnologia, e será um ativo inestimável para nós. Suas três décadas e meia de experiência falam por si só. Naveen será nosso guia quando se trata de crescimento e lucratividade. Estamos empolgados por recebê-lo na nave espacial LambdaTest", afirmou Asad Khan, CEO da LambdaTest.

"A inovação sendo realizada pela LambdaTest para mexer com o cenário de testes de experiência digital me empolga. O potencial de tal inovação essencial é imenso. Além disso, o foco profundo da LambdaTest em parcerias para permitir um ambiente integrado de execução corporativa mudará fundamentalmente a abordagem de silo dos testes e dará às empresas uma experiência unificada e eficiente", afirmou Naveen Gupta, diretor financeiro da LambdaTest. "A visão de liderança da empresa com relação à produtividade e eficiência é profunda, e minha tarefa é levar o bastão adiante e caminhar estrategicamente em direção ao crescimento e à lucratividade. Estou na expectativa por essa jornada."

Recentemente, a LambdaTest também anunciou o lançamento de sua nuvem de testes de experiência digital para empresas. A oferta permitirá que as empresas acelerem sua transformação digital por meio do fornecimento de uma plataforma 360 graus de execução e orquestração, a melhor na categoria, junto com criteriosa análise de testes e opções personalizadas de utilização - nuvem pública, locatário único ou no local.

Sobre a LambdaTest

A LambdaTest é uma nuvem de testes de experiência digital inteligente que ajuda as empresas a reduzirem drasticamente o tempo ao mercado através de execução de testes mais rápida, garantindo divulgações de qualidade e transformação digital acelerada. Mais de 10.000 clientes corporativos e mais de 2 milhões de usuários em mais de 130 países contam com a LambdaTest para suas necessidades de testes.

Nuvem de Testes Contínuos

A nuvem de testes contínuos da LambdaTest permite que as empresas testem e implantem com rapidez alterações em seus aplicativos móveis e de web até 70% mais rápido, o que ajuda a acelerar o processo de desenvolvimento e a diminuir o tempo de lançamento no mercado.

Nuvem de Testes entre Navegadores

Nossa nuvem de testes entre navegadores permite que os usuários testem seus sites e aplicativos de web em uma ampla variedade de navegadores, sistemas operacionais e dispositivos. Com recursos como testes em tempo real, testes de design responsivo e ferramentas de depuração, permite que os desenvolvedores garantam que seus sites e aplicativos de web sejam compatíveis com diferentes navegadores, proporcionando assim uma perfeita experiência do usuário.

Nuvem de Dispositivos Reais

Com a nuvem de dispositivos reais, os testadores / desenvolvedores podem detectar bugs antes que seus aplicativos móveis sejam lançados. Com a nuvem de testes de dispositivos reais, as equipes podem testar erros não tratados, UI/UX, desempenho e funcionalidade de seus aplicativos antes de serem lançados em produção. As equipes também podem testar na mais ampla variedade de dispositivos móveis e OTT (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV e Apple TV).

Nuvem de Regressão Visual Impulsionada por IA

Garantir layouts, designs e funcionalidades consistentes de aplicativos é crucial para oferecer experiências digitais visualmente perfeitas. A nuvem de regressão visual da LambdaTest garante que a aparência visual e a funcionalidade dos aplicativos de web de uma organização permaneçam consistentes e sem erros, ao aperfeiçoar a experiência digital e o desempenho dos negócios. As equipes podem obter percepções antecipadas sobre bugs visuais da interface do usuário antes de liberar seus aplicativos ao cliente. Os testadores / desenvolvedores podem executar testes de regressão visual automatizados em mais de 3.000 combinações de navegadores e dispositivos reais para identificar desvios visuais.

Inteligência de Testes Integrada e Impulsionada por IA

As percepções de execução de testes são fundamentais para a transformação digital, pois oferecem às empresas uma visão mais profunda sobre a qualidade dos lançamentos e tendências. Ao analisar dados de execução de testes, a inteligência de testes integrada da LambdaTest fornece às empresas percepções sobre padrões e tendências que podem levar a decisões informadas sobre o futuro desenvolvimento e melhorar a qualidade do aplicativo. Isto pode capacitar as equipes de desenvolvimento com dados detalhados e acionáveis de execução de testes e preencher a lacuna entre dados, percepções e ações para uma melhor e mais rápida tomada de decisão.

Contato

Assessoria de imprensa da LambdaTest: [email protected]

