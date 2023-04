Bragantino goleia Tacuary (4-1) no Paraguai em sua estreia na Sul-Americana

O Bragantino goleou o Tacuary, do Paraguai, por 4 a 1 em sua estreia no Grupo C da Copa Sul-Americana, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, na noite desta quinta-feira.

Os paulistas marcaram por meio de Juninho Capixaba (que fez um gol olímpico), Alerrandro, Talisson e Gustavinho, aos 39, 49, 62 e 77 minutos, respectivamente.

"El Tacua" havia aberto o placar aos 21 minutos com um gol do brasileiro Edson Carius. Pelo mesmo grupo, o Estudiantes de La Plata venceu na quarta-feira o Oriente Petrolero por 1 a 0, em La Paz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

--- Ficha técnica:

Local: Estádio Defensores del Chaco (Assunção)

Árbitro: Mathias De Armas (URU)

Gols:

Tacuary: Carius (21)

Red Bull Bragantino: Capixaba (39), Alerrandro (49), Talisson (62), Gustavinho (77)

Cartões amarelos:

Tacuary: Lugano (45+2), Vallejos (90)

Red Bull Bragantino: Marcos Moura (26)

Escalações:

Tacuary: Carlos Servin - Javier Vallejos, Yony Villazanti, Luis Martínez (Edgar Benítez 68), Nicolas Lugano (Alexis Fernandez 68) - Eugenio Aranda (Antonio Oviedo 74), Ronal Dominguez, Gustavo Medina (Marcos Benitez 68), Ivan Valdez, Valdeci - Edson Carius (Patryck Ferreira 74). Técnico: Badayco Maciel.

Red Bull Bragantino: Lucão - Aderlan, Léo Realpe, Natan, Juninho Capixaba - Bruninho (Eduardo Sasha 76), Jadson (Lucas Evangelista 76), Sorriso (Gustavinho 67), Matheus Fernandes, Talisson (Everton 67) - Alerrandro (Thiago Borbas 67). Técnico: Pedro Caixinha.

hro/gfe/aam

Tags