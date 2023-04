Botafogo estreia na Sul-Americana empatando com Magallanes (2-2) no Chile

O Botafogo empatou em 2 a 2 com o Magallanes, do Chile, que jogou quase todo o segundo tempo com um a menos, pela primeira rodada do Grupo A da Copa Sul-Americana.

O time carioca abriu o placar e ficou duas vezes em vantagem no estádio El Teniente, na cidade de Rancagua (a 80 quilômetros de Santiago), com gols do atacante Tiquinho Soares aos 6 minutos e do meia Carlos Eduardo no segundo tempo (59').

O meia chileno Alfred Canales havia empatado aos 17 da primeira etapa e o atacante Simón Contreras (75') deixou tudo igual para os donos da casa.

O meia chileno Carlos Villanueva foi expulso no início do segundo tempo, aos 5 minutos, mas o alvinegro não soube aproveitar a vantagem numérica.

Com esse resultado, Botafogo e Magallanes ficaram atrás da LDU, do Equador, que na terça-feira havia vencido fora de casa o peruano César Vallejo por 2 a 1 com um gol nos últimos instantes.

--- Ficha técnica

Local: Estadio El Teniente (Rancagua)

Árbitro: Christian Ferreyra (URU)

Gols:

Magallanes: Canales (17), Contreras (75)

Botafogo: Tiquinho (6), Carlos Eduardo (59)

Cartões amarelos:

Magallanes: Pinero (45), Alfaro (54)

Botafogo: Carlos Eduardo (40), Cuesta (53), Di Plácido (64), Marçal (73)

Expulsões:

Magallanes: Villanueva (50)

Escalações:

Magallanes: Gaston Rodriguez (cap) - Marcelo Filla, Cristián Vilches, Fernando Pinero, Nicolás Berardo (Felipe Espinoza 81) - Tomás Aranquiz, Alfred Canales (Javier Quiroz 88) - Julian Alfaro (Simón Contreras 57), Carlos Villanueva, Thomas Jones (Cristóbal Jorquera 81), Yorman Zapata (Manuel Vicuna 81). Técnico: Nicolás Núñez.

Botafogo: Lucas Perri - Leonel Di Plácido (Rafael Peirera da Silva 70), Adryelson, Víctor Cuesta, Marçal (cap) - Tchê Tchê, Gabriel (Marlon Freitas 70), João Victor (Luis Henrique 86), Carlos Eduardo, Gustavo Sauer (Carlos Alberto 70) - Tiquinho. Técnico: Luís Castro.

