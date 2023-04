Tornado no Missouri deixa cinco mortos nos EUA

Um tornado matou pelo menos cinco pessoas ao atingir o Missouri (centro) nesta quarta-feira (5), informaram as autoridades locais.

Há "cinco mortes confirmadas", afirmou à AFP o sargento Clark Parrot, porta-voz da polícia rodoviária do estado.

As imagens divulgadas pela televisão local Fox 2 mostram árvores arrancadas pela raiz e casas destruídas no povoado de Glenallen (sudeste).

Vários povoados do condado de Bollinger "foram atingidos pelo que parece ser um tornado significativo nesta manhã", disse o xerife Casey Graham, que confirmou o balanço de cinco vítimas fatais em uma mensagem no Facebook.

"Ao longo da madrugada e inclusive agora, os esforços de busca e regaste estão acontecendo", acrescentou.

Os tornados, fenômenos meteorológicos difíceis de prever, são habituais nos Estados Unidos, especialmente na área central e no sul do país.

As tempestades e os tornados que varreram vários estados do país no último fim de semana mataram ao menos 32 pessoas.

O estado sulista do Tennessee foi o mais afetado, com 15 mortes, segundo fontes oficiais.

Uma semana antes, um tornado deixou 25 mortos no Mississípi.

