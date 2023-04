Taiwan detecta avião e 3 navios de guerra chineses perto da ilha (oficial)

O Ministério da Defesa de Taiwan disse, nesta quinta-feira (6, noite de quarta em Brasília), que detectou um avião e três navios de guerra chineses perto da ilha, após o encontro de sua presidente, Tsai Ing-wen, com o presidente da Câmara dos EUA, Kevin McCarthy.

"Um avião do Exército Popular de Libertação e três barcos da Marinha do Exército Popular de Libertação foram detectados às 6h [19h em Brasília] de hoje [quinta-feira]", diz um comunicado do ministério.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

aw-ssy/cwl/dbh/dga/am

Tags