Reino Unido divulga rascunho de novo plano para fronteiras com Escócia e País de Gales

O Reino Unido, junto da Escócia e do País de Galês, divulgou nesta quinta-feira, 5, um rascunho de seu plano para fortalecer suas fronteiras contra ameaças de biossegurança e importações ilegais, com um investimento de mais de 1 bilhão de libras. A versão final do plano deve ser divulgada "ainda neste ano".

Em nota à imprensa, o governo britânico informou que o plano terá como foco "evitar atrasos na fronteira", agilizando as verificações físicas para diversas mercadorias e permitindo que elas sejam feitas fora dos portos, para melhorar o fluxo de tráfego.

Em 31 de outubro deste ano, o plano indica que será introduzida uma certificação sanitária para "importações de produtos de origem animal, plantas, produtos vegetais e alimentos de alto risco de origem não animal da União Europeia (UE)".

O governo do Reino Unido também avisa que o novo plano não altera a nova versão do Windsor Framework, garantindo que a Irlanda do Norte seguirá com "acesso irrestrito ao seu mercado mais importante na Grã-Bretanha, seja transportando mercadorias direta ou indiretamente através dos portos irlandeses".

