Real Madrid goleia Barça (4-0) com hat-trick de Benzema e vai à final da Copa do Rei

O Real Madrid se classificou nesta quarta-feira para a final da Copa do Rei ao golear o Barcelona por 4 a 0, com um hat-trick do francês Karim Benzema, pelo jogo de volta das semifinais do torneio, em pleno Camp Nou.

Os gols de Vinícius (45') e Benzema (50', 58', 80') serviram para reverter a desvantagem após a derrota sofrida na ida em Madri por 1 a 0 e o placar agregado de 4 a 1 a favor dos 'merengues' os coloca na final contra o Osasuna, que será disputada no dia 6 de maio, em Sevilha.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

gr/mcd/aam

Tags