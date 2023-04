Rádio pública americana NPR protesta contra Twitter por ser considerada 'afiliada' do Estado

A rádio pública NPR protestou, nesta quarta-feira (5), contra o Twitter por ter sido considerada um "meio de comunicação afiliado ao Estado americano", poucos dias depois de a rede social de Elon Musk retirar a verificação do jornal The New York Times.

A conta oficial da @NPR agora é rotulada como "mídia afiliada ao estado americano", da mesma forma que as contas dos veículos russos RT e Sputnik são com o governo de Moscou.

Um rótulo "inaceitável", segundo o presidente da Rádio Pública Nacional (NPR, na sigla em inglês), John Lansing.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"A NPR e as estações em sua rede são apoiadas por milhões de ouvintes que dependem de nós para um jornalismo independente e baseado em fatos. A NPR defende a liberdade de expressão e responsabiliza os poderosos", declarou Lansing.

Segundo a "central de ajuda" da rede social, os meios de comunicação "afiliados a um Estado" são aqueles cujo "conteúdo editorial é controlado pelo referido Estado por meio de recursos financeiros, pressão política direta ou indireta e/ou controle de produção e distribuição".

"Este certamente não é o caso da NPR, que mantém assiduamente sua independência editorial", afirmou Liz Woolery, chefe de política digital da organização de defesa da liberdade de expressão PEN America, que pediu ao Twitter para retirar a atribuição por representar "um presente para os espalhadores de desinformação e regimes autoritários do mundo."

Na sua rede social, Elon Musk garantiu que esta nova definição lhe parece "justa", poucos dias depois de ter tachado o conteúdo do jornal The New York Times como "propaganda, nem sequer interessante".

Questionado pela AFP, o serviço de imprensa do Twitter respondeu com um emoji em forma de excremento.

Criada em 1970 e bastante conhecida nos Estados Unidos, a NPR é financiada principalmente por publicidade e mecenato, além da participação de suas emissoras da rede. Conforme relatado à AFP, menos de 1% de seu orçamento vem de fontes federais.

Afetada pela queda das receitas publicitárias, a rádio anunciou, no final de fevereiro, que iria cortar 10% dos postos de trabalho, cerca de uma centena, seguindo o exemplo de outros meios de comunicação americanos em 2022 e 2023.

arb/af/cjc/am/rpr

Tags