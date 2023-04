Presidente da Ucrânia inicia visita oficial à Polônia

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, chegou nesta quarta-feira (5) à Polônia para sua primeira visita oficial a este país, um dos aliados mais importantes de Kiev em sua defesa contra a invasão russa.

"O presidente atravessou a fronteira. Está em território polonês", afirmou ao canal TVN24 o conselheiro do governo de Varsóvia, Marcin Przydacz.

O programa detalhado da visita de um dia não foi revelado, exceto uma cerimônia oficial de boas-vindas diante do palácio presidencial, um encontro público na área do castelo real e uma entrevista coletiva dos dois chefes de Estado.

O porta-voz do presidente ucraniano, Sergei Nykyforov, disse que a visita de Zelensky e de sua esposa "inclui conversas com o presidente (polonês) Andrzej Duda, o primeiro-ministro Mateusz Morawiecki e a assinatura de documentos bilaterais".

A Polônia é um país de escala para autoridades internacionais que viajam de trem à Ucrânia.

"A defesa é um tema chave da visita, com certeza. Vamos falar sobre defesa, economia, tráfego transfronteiriço, incluindo as conexões ferroviárias, e a ampliação das possibilidades de atravessar as fronteiras", destacou o porta-voz ucraniano.

A Polônia, país membro da União Europeia, da Otan e vizinho da Ucrânia, é um importante centro logístico para o envio de ajuda militar e humanitária das potências ocidentais.

O governo de Varsóvia anunciou na segunda-feira que entregou a Kiev os primeiros caças MiG-29 prometidos, pouco depois da Eslováquia.

A Polônia também entregou 14 veículos de combate Leopard 2A4 à Ucrânia em fevereiro e março, assim como outros equipamentos.

