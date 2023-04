PRINCIPAIS NOTÍCIAS

ATAQUE CRECHE BLUMENAU: Quatro crianças são mortas em ataque a creche em Blumenau

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

ISRAEL PALESTINOS JERUSALÉM: Mais de 350 detidos em confronto nas mesquita de Al-Aqsa de Jerusalém

POLÔNIA UCRÂNIA OTAN CONFLITO: Zelensky obtém o apoio da Polônia para adesão da Ucrânia à Otan

EUA TRUMP JUSTIÇA: Acusação de Trump mergulha os EUA em incerteza judicial e política

=== ATAQUE CRECHE BLUMENAU ===

RIO DE JANEIRO:

Quatro crianças são mortas em ataque a creche em Blumenau

Quatro crianças foram mortas nesta quarta-feira (5) em um ataque com arma branca na creche Cantinho do Bom Pastor, em Blumenau, no estado de Santa Catarina (sul), disse à AFP uma fonte do governo.

(Brasil ataque crime, Central, já transmitida)

=== ISRAEL PALESTINOS JERUSALÉM ===

JERUSALÉM:

Mais de 350 detidos após confrontos na mesquita de Al-Aqsa em Jerusalém

A polícia de Israel anunciou a detenção de mais de 350 pessoas durante confrontos violentos na madrugada de quarta-feira (5) na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, o que levou o movimento Hamas a convocar os palestinos a comparecer ao local para defender o emblemático templo muçulmano.

(Israel Palestinos religião Ramadã conflito, 740 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

JERUSALÉM:

Esplanada das Mesquitas, local sagrado e muito sensível de Jerusalém

A Esplanada das Mesquitas, cenário de confrontos violentos na madrugada desta quarta-feira (5), é um local ultrassensível localizado na Cidade Velha de Jerusalém.

(Israel palestinos religião conflito, 620 palavras, já transmitida)

=== POLÔNIA UCRÂNIA OTAN CONFLITO ===

VARSÓVIA:

Zelensky obtém o apoio da Polônia para adesão da Ucrânia à Otan

A Polônia defenderá a adesão da Ucrânia na Otan na próxima cúpula da Aliança Atlântica em julho, anunciou o presidente polonês, Andrzej Duda, nesta quarta-feira (5), ao receber seu colega ucraniano, Volodimir Zelensky.

(conflito Rússia diplomacia Polônia política Ucrânia defesa, 594 palavras, já transmitida)

FOTOS, VÍDEO

AVDIINKA:

Crianças são separadas dos pais em cidade próxima ao front ucraniano

Os olhos azuis de Katerina se enchem de lágrimas quando ela conta como a polícia forçou seu neto a deixar Avdiivka, cidade da linha de frente no leste da Ucrânia, onde ela mora em um porão.

(Ucrânia conflito Rússia crianças, 580 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

MOSCOU:

Washington é responsável por 'crise ucraniana', diz Putin à embaixadora dos EUA

O presidente russo, Vladimir Putin, acusou os Estados Unidos, nesta quarta-feira (5), de serem responsáveis pela "crise ucraniana" por seu apoio à revolução de 2014, durante a cerimônia de recebimento de credenciais da nova embaixadora americana em Moscou, Lynne Tracy

(conflito Rússia diplomacia EUA Ucrânia, 400 palavras, já transmitida)

=== EUA TRUMP JUSTIÇA ===

NOVA YORK:

Acusação de Trump mergulha os EUA em incerteza judicial e política

A acusação oficial de Donald Trump fez com que os Estados Unidos se perguntassem e agora? A disputa pela Casa Branca em 2024 está mais incerta do que nunca e o calendário judicial do ex-presidente republicano também.

(EUA justiça política Trump, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÕES ===

-- AMÉRICAS

RIO DE JANEIRO:

Cozinhas solidárias - onde a comida não sacia apenas a fome

A chef Ana Lúcia Costa conclui o preparo de um delicioso lombo marinado com limão e gengibre para 100 pessoas. Ela não trabalha em um restaurante, mas na cozinha minúscula de seu barraco, de onde saem refeições que saciam mais do que a fome na maior favela do Rio de Janeiro.

(Brasil solidariedade pobreza gastronomia, 650 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

Também na editoria Sociedade

LOS ANGELES:

Presidente da Câmara dos EUA se reúne com líder de Taiwan apesar das ameaças da China

O republicano Kevin McCarthy, presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, se reúne nesta quarta-feira (5) na Califórnia com a presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, apesar das repetidas ameaças da China.

(EUA diplomacia China Taiwan política, 543 palavras, já transmitida)

CHICACAO:

Os rostos do incêndio que acabou com o sonho de 40 migrantes no México

Jovens saem de cidades latino-americanas assoladas pela pobreza e pelo crime em busca de um "sonho americano" que acabou sufocado pela dura realidade da fronteira entre o México e os Estados Unidos.

(Venezuela incêndio Guatemala México direitos migração, Perfil, 547 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

MILÃO:

Berlusconi é internado na UTI por problema cardíaco

O ex-primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, de 86 anos e com problemas de saúde, foi internado nesta quarta-feira (5) em Milão devido a um problema cardíaco.

(Itália mídia política saúde gente, 529 palavras, já transmitida)

LONDRES:

Da unção à lista de convidados, o que se sabe sobre a coroação de Charles III

Da cerimônia religiosa à possível presença de Harry e Meghan Markle, a um mês de sua coroação como rei da Grã-Bretanha, Charles III deseja um evento mais sóbrio e moderno que o de sua mãe, Elizabeth II, em 1953.

(GB diplomacia realeza, 710 palavras, já transmitida)

PARIS:

ONGs denunciam 'tortura' de forças de segurança turcas após terremoto

Após ter sido acusado de roubo, Ahmet Guresci foi vítima da brutalidade das forças de segurança turcas, que são acusadas de "tortura" por ONGs como a Anistia Internacional e a Human Rights Watch (HRW) após o terremoto que devastou o sul da Turquia.

(Turquia polícia direitos terremoto, 560 palavras, já transmitida)

BRUXELAS:

Principal acusado pelos atentados de 2016 em Bruxelas nega conhecimento sobre ataques

O principal suspeito no processo contra os nove jihadistas acusados pelos atentados de Bruxelas em 2016 garantiu nesta quarta-feira (5) que "não sabia de nada" referente aos planos de ataque.

(justiça Bélgica França atentado, Ângulo, 430 palavras, já transmitida)

-- ÁSIA

PEQUIM:

Em Pequim, Macron diz que China pode desempenhar 'um grande papel' pela paz na Ucrânia

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse nesta quarta-feira (5), ao chegar a Pequim para uma visita de três dias, que o gigante asiático pode desempenhar "um grande papel" em encontrar "um caminho para a paz" na Ucrânia.

(Ucrânia conflito Rússia diplomacia França China, 610 palavras, já transmitida)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

CIDADE DO VATICANO:

Papa fala sem tabus com jovens sobre aborto e pornografia em documentário

O papa Francisco ouve com atenção e responde sem hesitar às questões de jovens hispânicos que o questionam sobre aborto, identidade de gênero, homossexualidade e feminismo, em um documentário que vai ao ar nesta quarta-feira (5).

(Vaticano religião mídia streaming LGBTQ papa LGTBQ cinema, 650 palavras, já transmitida)

RIO DE JANEIRO:

Cozinhas solidárias - onde a comida não sacia apenas a fome

A chef Ana Lúcia Costa conclui o preparo de um delicioso lombo marinado com limão e gengibre para 100 pessoas. Ela não trabalha em um restaurante, mas na cozinha minúscula de seu barraco, de onde saem refeições que saciam mais do que a fome na maior favela do Rio de Janeiro.

(Brasil solidariedade pobreza gastronomia, 650 palavras, já transmitida)

FOTOS, VIDEO

LOS ANGELES:

Nintendo 'precisava participar' do novo filme de Mario Bros, diz criador do personagem

Quando Shigeru Miyamoto criou o encanador que resgata a princesa há mais de quarenta anos, o futuro mascote da Nintendo não passava de um monte de pixels sem nome e sotaque italiano.

(EUA Nintendo entretenimento gente cinema Miyamoto lazer, Entrevista, 512 palavras, já transmitida)

PARIS:

História dos vulcões remonta aos eclipses lunares durante a Idade Média

Ao fazer anotações sobre os eclipses lunares durante a Idade Média, os monges daquela época não imaginavam que estavam escrevendo sobre a história das erupções vulcânicas em todo o mundo.

(história meteorologia astronomia vulcão, Ângulo, 666 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

- FUTEBOL

Acompanhamento dos principais campeonatos da Europa

--- CONTATO ---

Redação: [email protected]

AFP

Tags