Partidários do direito ao aborto conquistam vitória importante em Wisconsin

Os eleitores de Wisconsin escolheram na terça-feira (4) a progressista Janet Protasiewicz como nova integrante da Suprema Corte do estado do norte dos Estados Unidos, em uma vitória importante para os partidários do direito ao aborto.

Com a vitória de Protasiewicz, o principal tribunal do Wisconsin tem agora quatro juízes progressistas e três conservadores.

A eleição era considerada uma das mais importantes do ano nos Estados Unidos: o resultado da votação definiria o destino do direito ao abordo no estado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Parabéns a Janet Protasiewicz por se tornar a próxima juíza da Suprema Corte de Wisconsin!" tuitou a unidade local da organização de planejamento familiar Planned Parenthood.

Em junho do ano passado, a Suprema Corte dos Estados Unidos implodiu o direito ao aborto ao dar liberdade a cada estado para proibir ou não a interrupção da gravidez.

Vários estados, incluindo Wisconsin, já tinham leis que proibiam o aborto promulgadas antes da anulação da sentença Roe vs. Wade de 1973, que havia estabelecido o direito nos Estados Unidos.

Pouco depois da decisão da Suprema Corte em Washington, a Planned Parenthood deixou de oferecer o procedimento em Wisconsin.

A lei que proíbe o aborto em Wisconsin, de 1849, será examinada nos próximos meses pela Suprema Corte do estado.

rle/rr/cjc/dl/fp

Tags