Palmeiras estreia na Libertadores com derrota para o Bolívar (3-1) em La Paz

O boliviano Bolívar venceu o Palmeiras por 2 a 1 nesta quarta-feira, em jogo da primeira rodada do Grupo C da Copa Libertadores-2023, disputado no estádio Hernando Siles, em La Paz, na altitude de 3.600 metros.

José Manuel López abriu o placar para o time paulista aos 12 minutos mas o espanhol Pablo Hervías empatou para os donos da casa aos 20, de cabeça.

Nos acréscimos do primeiro tempo (45+1), Diego Bejarano marcou o da virada colocando os anfitriões na frente. Nos últimos instantes da partida Javier Uzeda garantiu a vitória e fechou o placar (89').

Com os resultados desta quarta-feira, Bolívar e o paraguaio Cerro Porteño lideram o grupo, enquanto Palmeiras e o equatoriano Barcelona estão atrás, ainda sem pontuar.

Na próxima rodada, o Barcelona receberá o Bolívar, enquanto o Palmeiras vai jogar em casa contra o Cerro Porteño.

