Newcastle goleia West Ham (5-1) e se mantém em 3º; Manchester United volta à 'zona da Champions'

O Newcastle se manteve em terceiro na Premier League graças à goleada por 5 a 1 fora de casa sobre o West Ham, enquanto o Manchester United, com os mesmos pontos, subiu à quarta posição com uma vitória (1-0) sobre o Brentford, nesta quarta-feira, em jogos que haviam sido adiados.

Com 53 pontos, Newcastle e Manchester United estão empatados, mas o primeiro tem um saldo de gols significativamente superior (+26 contra +5). No último domingo, o Newcastle venceu o United por 2 a 0, tirando dele o terceiro lugar na tabela.

Num jogo que estava pendente desde a 7ª rodada, o caminho para a vitória no Estádio Olímpico de Londres, onde o West Ham (15º) joga quando tem o mando de campo, já foi traçado desde o início.

Aos 6 minutos, Callum Wilson abriu o placar de cabeça após um cruzamento de Allan Saint-Maximin e logo depois, aos 13 minutos, o brasileiro Joelinton aumentou com um chute de pé esquerdo na área, rente à trave, após receber de Fabian Schär. O gol foi validado após revisão no VAR.

O francês Kurt Zouma, de cabeça após uma cobrança de escanteio, diminuiu para os 'Hammers' aos 40 minutos e os donos da casa chegaram ao intervalo com esperança de virada, mas logo no início do segundo tempo (46') Callum Wilson soltou outra bomba, após uma assistência de Jacob Murphy.

O 4 a 1 veio aos 82 minutos, quando uma má saída do goleiro polonês Lukasz Fabianski permitiu que o sueco Alexander Isak recuperasse fora da área e mandasse uma bola alta para o gol vazio.

O quinto e último gol dos visitantes foi marcado pelo brasileiro Joelinton (90'), que recebeu um passe longo do compatriota Bruno Guimarães, se aproximou da área, entrou e chutou cruzado fora do alcance do goleiro, que teve um noite para ser esquecida.

O West Ham segue em décimo quinto, mas com os mesmos pontos do primeiro time da zona de rebaixamento, o Bournemouth (18º).

Também nesta quarta-feira, em um duelo correspondente à 25ª rodada, o Manchester United se recuperou da derrota de domingo, em Newcastle, com um triunfo por 1 a 0 em Old Trafford sobre o Brentford (9º), permitindo aos 'Red Devils' a volta à zona da Liga dos Campeões passando do quinto para o quarto lugar.

O United havia deixado a 'zona da Champions' na segunda-feira, dando lugar ao Tottenham, que agora está em quinto, três pontos atrás do quarto colocado.

Nesta quarta Marcus Rashford colocou o Manchester United na frente aos 27 minutos, com um chute de pé direito do centro da área, após receber um passe de cabeça de Marcel Sabitzer.

Foi o décimo quinto gol de Rashford nesta Premier League, onde é o quarto maior artilheiro do torneio, embora ainda longe dos 28 do líder, o norueguês Erling Haaland (Manchester City).

A má notícia do jogo para o Manchester United foi a lesão do zagueiro Luke Shaw, que foi substituído aos 36 minutos pelo holandês Tyrell Malacia.

-- Resultados de jogos da Premier League que haviam sido adiados e que foram disputados nesta quarta-feira:

- Correspondente à 7ª rodada:

West Ham 1 Zouma (40)

Newcastle 5 Wilson (6, 46), Joelinton (13, 90), Isak (82)

- Correspondente à 25ª rodada:

Manchester United 1 Rashford (27)

Brentford 0

Classificação: Pts J V E D gp gc sg

1. Arsenal 72 29 23 3 3 70 27 43

2. Manchester City 64 28 20 4 4 71 26 45

3. Newcastle 53 28 14 11 3 46 20 26

4. Manchester United 53 28 16 5 7 42 37 5

5. Tottenham 50 29 15 5 9 53 41 12

6. Brighton 46 27 13 7 7 51 34 17

7. Aston Villa 44 29 13 5 11 39 40 -1

8. Liverpool 43 28 12 7 9 48 33 15

9. Brentford 43 29 10 13 6 46 38 8

10. Fulham 39 28 11 6 11 39 39 0

11. Chelsea 39 29 10 9 10 29 30 -1

12. Crystal Palace 30 29 7 9 13 24 39 -15

13. Leeds United 29 29 7 8 14 38 49 -11

14. Wolverhampton 28 29 7 7 15 23 42 -19

15. West Ham 27 28 7 6 15 26 39 -13

16. Everton 27 29 6 9 14 23 41 -18

17. Nottingham Forest 27 29 6 9 14 24 52 -28

18. Bournemouth 27 29 7 6 16 27 57 -30

19. Leicester 25 29 7 4 18 40 51 -11

20. Southampton 23 29 6 5 18 23 47 -24

bur-hap/dr/mcd/aam

