Nantes vence Lyon (1-0) e avança à final da Copa da França

O Nantes, atual campeão, se classificou para a final da Copa da França ao derrotar o Lyon em casa por 1 a 0 nesta quarta-feira.

Quatro vezes vencedor do torneio, o Nantes venceu graças a um golaço de Ludovic Blas no segundo tempo (57'). A equipe de Antoine Kombouaré vai enfrentar na final, no dia 29 de abril, no Stade de France, o vencedor da outra semifinal, que será disputada entre o Annecy (da segunda divisão) e o Toulouse, nesta quinta-feira.

