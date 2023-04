Marido de ex-primeira-ministra da Escócia é liberado após breve detenção

A polícia da Escócia liberou, nesta quarta-feira (5), o marido da ex-primeira-ministra Nicola Sturgeon, que renunciou ao cargo recentemente, depois que ele foi detido por um curto período no contexto de uma investigação sobre as finanças do partido nacionalista SNP.

Peter Murrell, de 58 anos, tinha sido detido pela manhã, e foi liberado no fim do dia, informou a polícia.

Até meados de março, Murrell era diretor-executivo do SNP. Ele renunciou ao cargo depois que o partido negou de maneira falsa à imprensa que havia perdido 30.000 membros, em meio a uma campanha interna para designar um novo líder.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As investigações em curso envolvem o suposto desaparecimento de 600.000 libras esterlinas (cerca de 3,8 milhões de reais, na cotação atual) doadas nos últimos anos com o objetivo de organizar um novo referendo de independência, um projeto paralisado atualmente diante do veto do governo britânico.

Em um comunicado, o partido considerou que não era oportuno "comentar uma investigação policial em curso, embora o SNP colabore plenamente com a investigação e continuará colaborando".

Nicola Sturgeon, que foi a chefe de governo da Escócia por oito anos e passou 15 anos em cargos de alto escalão, anunciou sua renúncia de maneira surpreendente em fevereiro, alegando que estava sem energia.

A saída da carismática política, que liderou com determinação a luta pela independência, enfraqueceu o partido, dividido após a campanha interna que resultou na eleição de Humza Yousaf, de 37 anos, como primeiro-ministro na semana passada.

gmo/bd/pc-avl/es/atm/fp/rpr/am

Tags