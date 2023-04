Lanterna na Bundesliga, Stuttgart vence Nuremberg (1-0) e vai às semis da Copa da Alemanha

Último colocado da Bundesliga e com uma mudança de treinador há dois dias, o c se classificou para as semifinais da Copa da Alemanha ao vencer o Nuremberg fora de casa nesta quarta-feira por 1 a 0, graças a um gol do francês Enzo Millot na reta final (83').

Esse gol, além de garantir a vaga na próxima fase, permitiu a Sebastian Hoennes estrear no comando do Stuttgart com uma vitória, dois dias depois de ter sido chamado para substituir Bruno Labbadia, demitido devido aos maus resultados.

Apesar dos problemas no campeonato alemão, o Stuttgart buscará sua sétima final de Copa, torneio que já conquistou três vezes (1954, 1958 e 1997).

A partida estava inicialmente marcada para as 18h00 locais (13h00 de Brasília), mas teve de ser adiada em meia hora devido ao comparecimento massivo de torcedores no estádio Max-Morlock, que ficou lotado (com 50.000 espectadores).

O Stuttgart se torna assim o terceiro semifinalista da Copa da Alemanha, depois de outros dois terem conseguido suas vagas na terça-feira: Eintracht Frankfurt e Freiburg, que foi a grande surpresa ao eliminar o Bayern Munique (2-1).

-- Jogos das quartas de final da Copa da Alemanha:

- Terça-feira:

Eintracht Frankfurt 2 Kolo Muani (11, 13)

Union Berlin 0

Bayern de Munique 1 Upamecano (19)

Freiburg 2 Hofler (27), Holer (90+3)

- Quarta-feira:

Nuremberg 0

Stuttgart 1 Millot (83)

RB Leipzig

Dortmund

