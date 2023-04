Japão muda norma para oferecer ajuda militar a países aliados

O Japão começará a oferecer ajuda a exércitos de "países aliados", com base em uma nova regra anunciada nesta quarta-feira (5) pelo governo do arquipélago, que fortaleceu a política de Defesa nos últimos anos.

A nova norma será direcionada especificamente para "fortalecer a segurança e as capacidades de dissuasão de países afins", afirmou o governo nipônico.

A iniciativa é parte da mudança adotada na área de segurança pelo Japão. No ano passado, Tóquio apresentou uma reforma que inclui o objetivo de elevar os gastos em Defensa a 2% do PIB até 2027. O texto também definiu a China como o "maior desafio estratégico" para a segurança do país.

A nova regra afirma que o apoio militar a exércitos estrangeiros se limitará a zonas "não diretamente relacionadas com conflitos internacionais".

O governo ainda não revelou quais países podem ser beneficiados, mas a imprensa japonesa citou Filipinas e Malásia como candidatos.

A ajuda pode ser concentrada em áreas como a vigilância das águas territoriais e do espaço aéreo, antiterrorismo e combate à pirataria, segundo o governo japonês.

A agência de notícias Kyodo informou que o governo reservou 2 bilhões de ienes (15 milhões de dólares) para ajudar os exércitos estrangeiros até março de 2024.

