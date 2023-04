Fluminense vence peruano Sporting Cristal (3-1) pelo Grupo D da Libertadores

O Fluminense venceu o peruano Sporting Cristal por 3 a 1 nesta quarta-feira, em partida vibrante que teve a estreia de Marcelo, ex-Real Madrid, pela primeira rodada do Grupo D da Copa Libertadores-2023, no Estádio Nacional de Lima.

Os gols da vitória do time carioca foram marcados por Germán Cano aos 35 e 59 minutos e Vitor Mendes aos 81. O Cristal abriu o placar com um gol de João Grimaldo aos 18.

O Fluminense lidera o Grupo D com 3 pontos seguido do boliviano The Strongest com a mesma pontuação, mas com saldo de gols inferior. O Cristal e o argentino River Plate ainda não pontuaram no torneio.

O tricolor vai receber o boliviano The Strongest no dia 18 de abril no Rio de Janeiro e um dia depois o Sporting Cristal visita o River Plate em Buenos Aires.

