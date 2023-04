Flamengo perde de virada para o Aucas (2-1) na estreia no Grupo A da Libertadores

O Flamengo perdeu por 2 a 1 de virada para o Aucas nesta quarta-feira, em Quito, pela primeira rodada do Grupo A da Libertadores-2023.

O clube equatoriano, estreante na Libertadores, conquistou uma importante vitória com gols de Erick Castillo (aos 58 minutos) e Roberto Ordóñez (85'). O rubro-negro não conseguiu segurar a vitória parcial por 1 a 0 após abrir o placar por meio de Matheus Franca aos 38 minutos.

A rodada será completado mais tarde, com o duelo entre o chileno Ñublense e o argentino Racing Club. Na segunda rodada do Grupo A, o Flamengo recebe o Ñublense, no Rio de Janeiro, em 19 de abril, enquanto o Racing recebe o Auca, em Avellaneda, no dia seguinte.

