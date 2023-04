Fiorentina vence Cremonese (2-0) na ida e fica perto da final da Copa da Itália

A Fiorentina colocou um pé na final da Copa da Itália ao vencer o Cremonese por 2 a 0 fora de casa, e vai precisar confirmar essa vantagem em Florença no jogo de volta, marcado para 27 de abril.

Favorita contra o lanterna da Serie A, a Fiorentina abriu o placar aos 20 minutos, quando o brasileiro Arthur Cabral cabeceou da direita para o fundo da rede, e praticamente garantiu a vitória quando o argentino Nicolás González marcou o segundo de pênalti (74').

A Fiorentina busca o primeiro título desde 2001, ano em que conquistou sua sexta Copa da Itália.

A 'Viola' vive um grande momento, com nove vitórias consecutivas contando todas as competições, Serie A, 'Coppa' e Conference League, onde na próxima semana jogará a ida das quartas de final.

A Cremonese, revelação do torneio depois de ter eliminado Napoli e Roma nas fases anteriores, agora terá a dura missão de voltar a surpreender, dessa vez em Florença, se quiser disputar a final no dia 24 de maio, no Estádio Olímpico de Roma.

Na outra semifinal, a Inter de Milão, atual campeã da Copa da Itália, tem uma situação teoricamente um pouco mais favorável em relação à Juventus, com quem empatou na terça-feira em Turim. Vai decidir a vaga no estádio San Siro, em Milão.

--- Resultados dos jogos de ida das semifinais da Copa da Itália:

- Quarta-feira

Cremonese 0

Fiorentina 2 Cabral (20), González (74, de pênalti)

- Terça-feira

Juventus 1 Cuadrado (83)

Inter Milán 1 Lukaku (90+5)

bur-mcd/dr/aam

