EUA: presidente da Câmara se encontra com mandatária de Taiwan e China protesta

O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, deu as boas-vindas à presidente de Taiwan, Tsai Ing-wen, como "uma grande amiga da América", ressaltando o crescente apoio dos legisladores dos EUA à ilha autogovernada, à medida que aumentam as tensões com a China.

Para Tsai, esta foi a parada mais delicada em uma viagem de uma semana destinada a consolidar alianças com os EUA e a América Central. A China vê qualquer interação entre autoridades dos EUA e de Taiwan como um desafio à sua reivindicação da ilha como seu território e reagiu a reuniões anteriores com demonstrações de força e recuando no diálogo com os Estados Unidos.

Autoridades chinesas furiosas prometeram uma resposta contundente, mas não especificada, ao encontro com McCarthy. O governo americano disse que não há nada de novo ou provocativo nessa visita de Tsai, que é a última de meia dúzia. "Não há razão para os chineses reagirem de maneira exagerada", disse o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, a repórteres nesta quarta, 5. "Vamos observar isso o mais de perto possível."

Embarcações chinesas iniciaram uma operação conjunta de patrulha e inspeção nas águas centrais e do norte do Estreito de Taiwan, anunciou a mídia estatal nesta manhã. O Ministério da Defesa Nacional de Taiwan disse que também rastreou o porta-aviões Shandong do Exército Chinês passando pelo Estreito de Bashi, a sudeste de Taiwan.

