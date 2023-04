EUA nega vistos para juízes da Geórgia por corrupção

Os Estados Unidos anunciaram, nesta quarta-feira (5), que vão negar os vistos a quatro poderosos juízes da Geórgia suspeitos de corrupção, o último endurecimento de sua abordagem a um aliado depois da preocupação gerada por uma viagem diplomática do governo de Tbilisi à Rússia.

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, invocou uma lei anticorrupção que proibiria a entrada nos Estados Unidos dos quatro juízes, que enfrentam acusações de irregularidades e foram apontados por cumprirem ordens do fundador do partido governante pró-Rússia Sonho Georgiano, o bilionário Bidzina Ivanishvili.

"Os Estados Unidos mantêm seu apoio a todos os georgianos em favor da democracia e do Estado de Direito e continuarão promovendo a prestação de contas de quem abusa do poder público em benefício próprio", disse Blinken em um comunicado.

"Apoiamos todos os juízes que têm integridade e coragem para agir de forma imparcial e independente", acrescentou.

No mês passado, o Sonho Georgiano voltou atrás na apresentação de um projeto de lei sobre o registro de "agentes estrangeiros", similar a uma lei utilizada pela Rússia para reprimir seus críticos, após protestos multitudinários liderados por jovens.

Os Estados Unidos, que consideram a Geórgia, há bastante tempo, como um parceiro-chave na região, se opuseram ao projeto de lei por considerá-lo inconsistente com as aspirações do país de se aproximar do Ocidente.

Os juízes visados pela medida americana são Mikheil Chinchaladze, Levan Murusidze, Irakli Shengelia e Valerian Tsertsvadze.

Um relatório do ano passado do Projeto de Denúncia de Crime Organizado e Corrupção assinalou que Murusidze e Chinchaladze falharam em relatar os ativos registrados para pessoas de seu círculo próximo.

