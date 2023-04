EUA enviam bombardeiros com capacidade nuclear, em meio a tensões com Coreia do Norte

Os Estados Unidos enviaram bombardeiros B-52 com capacidade nuclear para a Península Coreana novamente nesta quarta-feira, 5, em uma demonstração de força contra a Coreia do Norte, em meio a preocupações de que Pyongyang possa realizar um teste nuclear.

Os bombardeiros de longo alcance participaram de exercícios aéreos conjuntos com caças dos EUA e da Coreia do Sul sobre a Península Coreana, informou o Ministério da Defesa sul-coreano. Ele disse que foi o primeiro envio de bombardeiros B-52 dos EUA na península em um mês.

Os exercícios "mostram a forte determinação da aliança Coreia (do Sul)-EUA e sua perfeita prontidão para responder a qualquer provocação da Coreia do Norte de forma rápida e esmagadora", disse o tenente-general Park Ha Sik, chefe do comando de operações da força aérea sul-coreana, em um comunicado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os militares sul-coreanos e americanos têm expandido seus exercícios militares combinados em resposta às ameaças nucleares e de mísseis da Coreia do Norte.

A Coreia do Norte vê tais exercícios como provocações que mostram a intenção de seus rivais de atacarem o país. Um dia após o último voo de um bombardeiro B-52 para a península, em 6 de março, Kim Yo Jong, a poderosa irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un, alertou que seu país estava pronto para tomar "ações rápidas e esmagadoras" contra os Estados Unidos e a Coreia do Sul.

Tags