Comunicado do Business Wire :Wise

Wise, a empresa que desenvolveu a melhor maneira de movimentar e gerenciar dinheiro ao redor do mundo, anunciou uma colaboração com a Interactive Brokers (IBKR), uma corretora eletrônica global automatizada. A Interactive Brokers se integrou à Wise para possibilitar uma experiência simples e perfeita aos clientes durante a realização de depósitos em suas contas de negociação.

Esta integração se tornou possível graças à Plataforma Wise, que permite aos bancos e empresas tirar proveito da infraestrutura global de pagamentos da Wise, e fazer investimentos globais de forma mais fácil do que nunca, possibilitando aos clientes economizar dinheiro em taxas de transferência ao investir em sua escolha de 150 mercados internacionais no mundo inteiro por meio de um serviço rápido e fácil.

A Interactive Brokers oferece aos clientes de mais de 200 países e territórios a capacidade de negociação de ações, opções, futuros, moedas, títulos, fundos, e muito mais em 150 mercados globais por meio de uma plataforma única unificada. Com a IBKR, os clientes podem financiar contas e negociar ativos em até 26 moedas. Isso oferece aos clientes uma maneira fácil de negociar produtos no mundo todo sem a necessidade de se ter várias contas em moedas diferentes.

Com o lançamento de hoje, os clientes da Interactive Brokers também podem eleger agora a opção "Pay with Wise" (Pagar com a Wise), que permite que convertam sua moeda local em uma moeda aceita pela Interactive Brokers na verdadeira taxa de câmbio média vigente, livre de impostos e marcações ocultas ? tudo isso sem sair de sua plataforma IBKR.

Além disso, os clientes podem transferir diretamente dos saldos em suas contas Wise vinculadas. Os clientes podem receber dinheiro na moeda de preferência em questão de segundos - mais de 50% de todas as transferências em nível global que são enviadas por meio da Wise são instantâneas (chegando em menos de 20 segundos).

Juntos, estes recursos ajudam a reduzir as taxas de transferência e diminuir o tempo que os clientes da Interactive Brokers precisam para transferir fundos entre suas contas bancárias e contas de negociação.

Steve Naudé, diretor da Wise Platform, disse:

"Nossa integração com a Interactive Brokers fará com que investir em ações globais por meio da plataforma IBKR seja mais acessível e rápido para usuários do mundo inteiro. Os clientes serão capazes de ver exatamente o quanto estão pagando para transferir seus dinheiro para moedas diferentes, o que significa uma tranquilidade maior e um retorno melhor sobre o investimento. Estamos ansiosos para continuar nosso trabalho com a IBKR para facilitar o investimento global para clientes do mundo todo".

Steve Sanders, EVP (vice-presidente executivo) de Marketing e Desenvolvimento de Produtos na Interactive Brokers, disse:

"A Interactive Brokers atende a mais de dois milhões de investidores autônomos e operadores ativos em mais de 200 países e territórios. Com a integração da Wise, podemos oferecer o financiamento de contas em mais moedas locais, possibilitando uma maior participação nos mercados globais, diversificação dos investimentos e proteção adicional contra a incerteza econômica local - tudo por meio da plataforma única unificada da Interactive Brokers".

A Plataforma Wise é parceira de mais de 60 bancos e empresas do mundo inteiro, o que os permite tirar proveito da tecnologia da Wise e integrar a melhor maneira de enviar, receber e gerenciar dinheiro internacionalmente. A colaboração da Wise com a Interactive Brokers é uma das maiores até hoje.

Nota ao editor

Sobre a Wise Platform

A Wise é uma empresa global de tecnologia que está construindo a melhor maneira de movimentar dinheiro ao redor do mundo. Na última década, a Wise criou uma rede de pagamentos internacional inteiramente nova que um dia fornecerá dinheiro sem fronteiras a todos, em todos os lugares.

Graças à Plataforma Wise, grandes empresas e bancos podem tirar proveito da tecnologia da Wise e integrar em sua infraestrutura existente a melhor maneira de enviar, receber e gerenciar dinheiro internacionalmente. Com mais de 60 parceiros no mundo inteiro, a Plataforma Wise economiza tempo e dinheiro aos bancos e empresas ao possibilitar que realizem pagamentos internacionais de forma rápida, barata, transparente e conveniente para seus clientes.

Contato

Dulcie Everitt [email protected]

Jessica Canter [email protected]

