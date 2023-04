Comunicado do Business Wire :Panda Biotech

A Panda Biotech anuncia um contrato histórico de parceria de capital entre o projeto Panda High Plains Hemp Gin? (PHPHG) e o Southern Ute Indian Tribe Growth Fund (Growth Fund). O Growth Fund é propriedade da Southern Ute Indian Tribe, uma tribo reconhecida pelo governo federal. A aliança estratégica foi assinada com a Aka-Ag, LLC, uma subsidiária do Growth Fund.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20230405005294/pt/

Panda Biotech's Panda High Plains Hemp Gin Facility in Wichita Falls, TX (Photo: Business Wire)

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O investimento marca um avanço significativo rumo ao tão esperado lançamento do quarto trimestre de 2023 do PHPHG. Localizada em Wichita Falls, Texas, o PHPHG está a caminho de se tornar o maior centro de decorticação (remoção de córtex) de cânhamo nos EUA e uma das maiores instalações industriais de processamento de cânhamo do mundo.

A Presidente Dixie Carter disse sobre o contrato: "A Panda Biotech não poderia ter escolhido uma parceria de capital melhor para nosso primeiro projeto, o Panda High Plains Hemp Gin. A Southern Ute Indian Tribe e suas subsidiárias trazem inúmeras oportunidades estratégicas ao que se espera seja uma parceria bem-sucedida e a longo prazo."

A Southern Ute Indian Tribe é a primeira tribo indígena do país a conquistar uma classificação de crédito 'AAA', obtida ao longo de anos de governança estável e transações comerciais prudentes e bem-sucedidas. O Growth Fund, a divisão de negócios da Southern Ute Indian Tribe, visa respaldar oportunidades de investimento de negócios ecologicamente corretos através da Aka. Como o cânhamo oferece uma opção ecológica comprovada e mais sustentável do que outras fibras têxteis, a divisão Aka-Ag do Growth Fund compartilha a visão da Panda Biotech para o PHPHG e o potencial revolucionário da fibra natural do cânhamo.

O Diretor Executivo do Growth Fund, Shane Seibel, acrescentou: "O Growth Fund tem a honra de fazer parceria com a Panda Biotech no projeto PHPHG. A Tribo e a Panda tiveram décadas de sucesso em diversos empreendimentos comerciais. Vemos o investimento do PHPHG como uma parceria complementar e estratégica que irá se alinhar aos valores de nossa empresa e resultar em um negócio que oferece soluções sustentáveis para o futuro."

Comprovado cientificamente para remover quantidades substanciais de dióxido de carbono, o cânhamo industrial requer significativamente menos água, herbicidas, fungicidas e pesticidas para crescer do que a maioria das culturas utilizadas na fabricação de têxteis. A indústria têxtil tomou conhecimento da carga do PHPHG com os líderes do setor, incluindo inúmeras marcas mundiais e as principais fiações em todo o mundo, na busca de possíveis parcerias com a Panda.

Até o momento, cerca de 95% do equipamento de processamento de cânhamo necessário foi fabricado, a maioria dos quais foi entregue na instalação de 500.000 pés quadrados em Wichita Falls. É esperado que o PHPHG esteja operacional no quarto trimestre deste ano.

A instalação do PHPHG irá processar apenas palha de cânhamo cultivada nos EUA. A Panda está contratando produtores para a safra de 2023 e tem sementes disponíveis para os agricultores. Está comprovado que a genética da semente disponível cresce com sucesso na região ao redor de Wichita Falls. Para mais informação, incluindo consultas de produtores, acesse www.pandabiotech.com.

SOBRE A PANDA BIOTECH

Com sede em Dallas, Texas, a Panda Biotech, LLC é uma empresa pioneira no emergente setor de fibras de cânhamo industrial e 'hurd' dos EUA. A liderança executiva da Panda Biotech tem uma ampla experiência no desenvolvimento, financiamento, construção e operação de infraestruturas em larga escala em energia limpa. Ela desenvolveu 22 projetos representando cerca de US$ 12 bilhões em capital investido. A empresa está atualmente desenvolvendo instalações industriais de gim de cânhamo em larga escala. A primeira instalação da Panda, o Panda High Plains Hemp Gin? LLC (PHPHG), localizada em Wichita Falls, TX, estará operacional no quarto trimestre de 2023. Será a maior instalação de processamento de cânhamo e algodão mecânico no hemisfério ocidental. Para mais informação, acesse www.pandabiotech.com e @pandabiotech no Instagram, Twitter ou LinkedIn.

SOBRE A SOUTHERN UTE GROWTH FUND

Com sede no Colorado, na reserva indígena Southern Ute, o Southern Ute Growth Fund mantém o próspero e diversificado portfólio de negócios da tribo indígena Southern Ute. O Growth Fund existe para aumentar a prosperidade econômica da Tribo e seus membros, ao conduzir os negócios da Tribo com responsabilidade e desenvolver novas oportunidades de crescimento com prudência. O Southern Ute Growth Fund abrange a Red Willow Production Company, Red Cedar Gathering Company, GF Properties Group, GF Ventures, GF Private Equity, Aka Energy Group e Aka-Ag. A Southern Ute Tribe recebeu uma classificação de obrigação geral 'AAA', a primeira tribo nativa dos EUA a obter a classificação.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230405005294/pt/

Contato

Mídia (apenas) Beth Gebhard 615-336-0194 [email protected]

© 2023 Business Wire, Inc. Aviso: Este comunicado de imprensa não é um documento produzido pela AFP. A AFP não será responsável por este conteúdo. Para mais informações, por favor entre em contato com as pessoas ou entidades mencionadas no comunicado.

Tags