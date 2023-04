Comunicado do Business Wire :Aster Guardians

O Aster Guardians Global Nursing Award, um prêmio instituído para reconhecer o trabalho inspirador feito por enfermeiras e enfermeiros do mundo inteiro, anunciou seus 10 finalistas provenientes de vários países. São: Cathy Cribben-Pearse (Emirados Árabes Unidos), Christine Mawia Sammy (Quênia), Gloria Ceballo (Panamá), Jincy Jerry (Irlanda), Lilian Yew Siew Mee (Singapura), Margaret Helen Shepherd (Inglaterra), Michael Joseph Dino (Filipinas), Shanti Teresa Lakra (Índia), Teresa Fraga (Portugal) e Wilson Fungameza Gwessa (Tanzânia).

Top 10 Finalist Nurses for Aster Guardians Global Nursing Award 2023. (Photo: AETOSWire)

Esses profissionais de enfermagem foram selecionados entre mais de 52 mil pessoas que se inscreveram para o prêmio em mais de 202 países, por meio de um rigoroso processo de revisão executado independentemente pela Ernst & Young LLP, um júri de seleção e o grande júri. Para saber mais sobre os 10 finalistas, acesse: https://www.asterguardians.com/

Azad Moopen, presidente fundador e diretor administrativo da Aster DM Healthcare, disse:"Milhões de profissionais de enfermagem do mundo todo estão trabalhando duro todos os dias para atender seus pacientes e formar o núcleo do ecossistema de saúde. O Aster Guardians Global Nursing Award é a nossa forma de reconhecer a sua dedicação e reconhecer o seu trabalho. Este ano, com mais de 50 mil enfermeiras e enfermeiros disputando o cobiçado prêmio, tem sido uma tarefa difícil para os eminentes membros do júri selecionar os 10 melhores enfermeiras de destaque. Cada finalista tem uma trajetória marcante e fez contribuições significativas para a área de enfermagem. Desejamos o melhor a todos".

Ele também comentou:"Com mais de 8 mil profissionais de enfermagem trabalhando nas instalações da Aster DM Healthcare em sete países, testemunhamos de perto o seu compromisso e esforços. Isso é o mínimo que podemos fazer para destacar o trabalho que está sendo feito pela comunidade de enfermagem a nível mundial".

A pessoa vencedora do grande prêmio receberá US$ 250 mil, enquanto as outras nove finalistas também serão recompensadas. A rodada final consistirá em uma votação pública para cada um dos profissionais de enfermagem, a partir da semana que vem, e entrevista pessoal com os membros do grande júri, formado por: Howard Catton (CEO do Conselho Internacional de Enfermagem, Suíça); Sheila Tlou (copresidente da Coalizão Global de Prevenção do HIV e ex-ministra da Saúde e membro do Parlamento, Botsuana; James Buchan (professor adjunto do Centro Colaborador da OMS para Enfermagem; J. Carolyn Gomes, vice-presidente do Comitê de Estratégia - Conselho do Fundo Global e membro do Conselho da Delegação de ONGs de Países em Desenvolvimento para o Conselho do GF; Peter Carter (premiado pela OBE, consultor de saúde independente e ex-CEO da Royal College of Nursing); e Niti Pall (conselheira digital sênior da AXA [EC], presidente do Conselho da Harbr e diretora administrativa da Health4all Advisory).

O grande ganhador será anunciado em um evento de gala no Queen Elizabeth II Centre em Londres (Inglaterra), em 12 de maio de 2023 - Dia Internacional da Enfermagem.

Sobre a Aster DM Healthcare

A Aster DM Healthcare Limited é um dos maiores provedores de serviços de saúde privados que operam no Conselho de Cooperação do Golfo (CCG) e na Índia. Com uma ênfase inerente na excelência clínica, somos uma das poucas entidades no mundo com uma forte presença nos cuidados de saúde primários, secundários, terciários e quaternários através dos nossos 30 hospitais, 125 clínicas, 496* farmácias, 20 laboratórios e 157 centros de experiência do paciente em sete países, incluindo a Índia. Chegamos a todos os segmentos econômicos nos estados do GCC por meio de nossos serviços de saúde diferenciados nas marcas "Aster", "Medcare" e "Access".

* Incluindo 239 farmácias na Índia operadas pela Alfaone Retail Pharmacies Private Limited sob licença de marca da Aster.

