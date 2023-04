Alexander Ceferin é reeleito presidente da Uefa até 2027

Alexander Ceferin, que era candidato único, foi reeleito presidente da Uefa por aclamação, para um terceiro mandato de quatro anos, no congresso da entidade, nesta quarta-feira, em Lisboa.

O esloveno de 55 anos assumiu o cargo de presidente da confederação europeia de futebol em 2016, após a suspensão de Michel Platini, para ser reconduzido ao cargo em 2019.

"Agradeço do fundo do coração pelo apoio unânime", declarou Ceferin, dirigindo-se aos membros do congresso. "Isso significa muito para mim. É uma grande honra, mas acima de tudo uma grande responsabilidade com vocês e com o futebol".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Advogado de formação e desconhecido em sua chegada à cúpula da Uefa, o antigo dirigente da federação eslovena (2011-2016) soube se impor, opondo-se diretamente ao seu homólogo da Fifa, Gianni Infantino, em relação ao projeto, que acabou sendo abandonado, de um Copa do Mundo a cada dois anos, defendida pelo ítalo-suíço.

Acima de tudo, soube sair da tempestade provocada em 2021 por vários grandes clubes europeus que embarcaram na aventura de uma Superliga fechada.

O projeto inicial foi abandonado pelos seus promotores, mas a batalha ainda não acabou para a Uefa e o seu presidente.

Três clubes (Real Madrid, Barcelona e Juventus) continuam a resistir e recorreram ao Tribunal de Justiça da União Europeia (CJUE), denunciando um alegado abuso de posição dominante por parte da Uefa.

A decisão é esperada para as próximas semanas, mas o conselho geral do CJUE, cujas conclusões são frequentemente seguidas pelos juízes, emitiu um primeiro parecer favorável à Uefa em meados de dezembro.

kn/psr/aam

Tags