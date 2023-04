Uruguaio Paolo Pezzolano é o novo técnico do Valladolid

O técnico uruguaio Paolo César Pezzolano comandará o Valladolid até junho de 2024, anunciou o clube espanhol nesta terça-feira.

"O Real Valladolid já tem um novo treinador. Este é Paulo César Pezzolano Suárez, que vai dirigir o time principal até 30 de junho de 2024", disse o Valladolid em um comunicado.

Pezzolano, que inicia a sua primeira experiência como treinador na LaLiga, substitui José Rojo 'Pacheta', demitido na segunda-feira devido à fraca campanha da equipe, que luta para se afastar da zona de rebaixamento.

O novo treinador do Valladolid começou sua carreira no uruguaio Torque, antes de se transferir para o Liverpool FC, "com quem conquistou o Torneo Intermedio", lembra o Valladolid.

Pezzolano, que chega livre, também treinou o mexicano Pachuca e antes de dar o salto para a Espanha dirigiu o Cruzeiro de Belo Horizonte.

O uruguaio assume o Valladolid com a missão de manter o time pucelano na Primeira Divisão do futebol espanhol.

O clube presidido por Ronaldo Fenômeno segue na 16ª posição do campeonato espanhol, um ponto acima da zona de rebaixamento para a segunda divisão.

