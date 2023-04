Twitter suspende conta de comandante do ELN na Colômbia

O Twitter suspendeu a conta de Antonio García, principal comandante da guerrilha ELN, que negocia a paz com o governo da Colômbia, depois que o rebelde enviou mensagens intimidadoras a uma jornalista.

O líder da guerrilha dedicou a estrofe de uma canção popular à comunicadora María Alejandra Villamizar, em resposta a críticas da mesma à organização. O presidente Gustavo Petro rejeitou o que chamou de "mensagens ameaçadoras" no Twitter, e pediu a autoridades que garantam "a integridade da jornalista".

Nesta mesma linha, a Fundação para a Liberdade de Imprensa (Flip) classificou as mensagens de intimidações: "Pedimos ao ELN e aos demais grupos armados que se encontrem em negociações de paz com o governo ou de submissão à Justiça que cessem as ameaças, intimidações e perseguições à imprensa".

Em meio ao conflito interno prolongado, a Flip registrou 200 ameaças a comunicadores no país em 2022 e dois repórteres assassinados.

Segundo a Repórteres sem Fronteiras, a Colômbia é o terceiro país mais perigoso para jornalistas na América Latina, atrás do México e Brasil. Narcotraficantes, guerrilheiros e agentes do Estado se enfrentam em um conflito que sangra o país há meio século e já deixou mais de 9 milhões de vítimas.

