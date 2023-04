Trump é acusado por casos de suborno antes das eleições, diz promotor

O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi indiciado com 34 acusações criminais de falsificação de registros contábeis decorrentes de três casos de suborno antes das eleições, disseram promotores nesta terça-feira (4).

"Donald J. Trump falsificou repetida e fraudulentamente registros contábeis de Nova York para esconder conduta criminosa que ocultava informações comprometedoras dos eleitores durante a eleição presidencial de 2016."

Bragg disse que Trump providenciou o pagamento de 130 mil dólares (cerca de 420 mil reais em valores da época) para a estrela pornô Stormy Daniels para comprar seu silêncio sobre um encontro sexual em 2006.

Um pagamento de 30 mil dólares (cerca de 152 mil reais em valores atuais) foi feito por meio de um intermediário a um antigo porteiro da Trump Tower que alegava que Trump era pai de um filho fora do casamento, disse Bragg.

O último caso envolveu uma mulher que recebeu 150 mil dólares (cerca de 761 mil reais em valores atuais) de um jornal americano em troca de não falar sobre um relacionamento sexual que supostamente teve com Trump. A mulher não foi identificada no processo, mas tem sido frequentemente reportada como Karen McDougal, uma antiga coelhinha da Playboy.

Um advogado de Donald Trump advertiu nesta terça que lutará contra as acusações que enfrenta o ex-presidente e qualificou a situação como "triste".

"A acusação em si é um padrão", disse o advogado Todd Blanche do lado de fora do tribunal de Manhattan. Acrescentou que iriam "lutar contra ela, lutar com força".

