Três presos são mortos durante confronto em presídio de segurança máxima no Equador

Um confronto entre detentos em um presídio de segurança máxima no Equador deixou três mortos e um ferido nesta terça-feira (4), informou o organismo responsável pelas prisões (SINAI).

"Como parte dos incidentes, uma PPL (pessoa privada de liberdade) ferida foi enviada para uma casa de saúde. Também registrou-se a morte de três presos", acrescentou a organização em nota.

A penitenciária, denominada La Roca e localizada no porto de Guayaquil, tem capacidade para aproximadamente 150 detentos e abrigava 23 presos, a maioria líderes de facções do narcotráfico que disputam violentamente o poder dentro das cadeias e nas ruas.

O SNAI disse que, após os incidentes, agentes penitenciários, policiais e militares ativaram protocolos de segurança e conseguiram "retomar o controle" da unidade.

A entidade qxplicou também que houve confrontos entre membros dos "grupos do crime organizado" denominados R7 e Los Lobos no presídio Guayas 3 (La Roca). Os grupos têm conexão com cartéis internacionais como os mexicanos Sinaloa e Nova Geração.

