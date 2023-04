Talibãs proíbem afegãs de trabalhar para a ONU em todo o país (Nações Unidas)

Os talibãs emitiram uma "ordem" proibindo que as mulheres afegãs empregadas na ONU, até agora isentas destas restrições, trabalhem em qualquer parte do Afeganistão, anunciou, nesta terça-feira (4), o porta-voz da organização internacional, denunciando uma decisão "inaceitável e francamente inconcebível".

"Disseram-nos, através de diferentes canais, que a proibição se aplica a todo o país", destacou o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric. A missão da organização no Afeganistão tinha informado anteriormente que as funcionárias afegãs haviam sido impedidas de trabalhar em uma província do leste.

