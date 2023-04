Taiwan desafia pressão da China antes de reunião com presidente da Câmara dos EUA

Taiwan está resistindo às ameaças de retaliação da China, antes da esperada reunião desta quarta-feira, 5, entre a presidente da ilha, Tsai Ing-wen, e o presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, que enfatizará a reivindicação de soberania de seu governo.

Tsai Ing-wen está terminando uma visita aos aliados diplomáticos remanescentes de Taiwan na América Latina, Belize e Guatemala. A parte politicamente mais sensível de sua viagem será uma reunião com McCarthy, em Los Angeles (EUA). Na semana passada, e novamente nesta segunda-feira, 3, a China ameaçou com contramedidas se Tsai se encontrasse com McCarthy.

O Ministério das Relações Exteriores de Taiwan disse que a ilha nunca fez parte da China e que as críticas recentes chinesas se tornaram cada vez mais "absurdas". "Taiwan, a República da China, é um país soberano e tem o direito de fazer sua própria determinação no desenvolvimento de relações com outros países do mundo", afirmou em comunicado. "Não aceita interferência ou repressão de nenhum país por qualquer motivo e não se limitará por causa de intimidação ou interferência." Fonte: Associated Press.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags