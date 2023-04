Presidente da Finlândia destaca 'nova era' após adesão à Otan

O presidente da Finlândia, Sauli Niinisto, celebrou nesta terça-feira (4) o início de uma "nova era" com a adesão de seu país à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que dobra o tamanho da fronteira desta aliança militar com a Rússia.

"A era do não alinhamento em nossa história chegou ao fim. Uma nova era começa", afirmou Niinisto antes do hasteamento da bandeira do país na sede da Otan em Bruxelas, coroando um processo iniciado no ano passado.

ahg/js/fp

